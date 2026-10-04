Славчо Мегерев мълчи пред разследващите и съда, оръжието на убийството още не е открито

Обвиняемият не е дал обяснения нито пред разследващите, нито пред съдията. Прокуратурата посочва финансови спорове като водеща версия за мотива и работи по всички възможни линии

Славчо Мегерев, обвиняем за убийството на собственика на PIMK и президент на ФК „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов, запазва пълно мълчание до момента. Това стана ясно по време на днешното заседание в Окръжния съд в Пловдив, на което се разглежда искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

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Мегерев не е дал обяснения за тежкото престъпление нито пред разследващите органи, нито пред съдия Петко Минев. Съдът се оттегли на тайно съвещание, за да се произнесе по искането на прокуратурата.

Пред журналисти наблюдаващият прокурор Димитър Молев съобщи, че оръжието, с което е извършено убийството, все още не е открито, а преки свидетели на покушението няма. По думите му престъплението е извършено във фоайето на жилищната сграда в пловдивския квартал „Христо Смирненски“.

Обвинението смята, че са събрани достатъчно доказателства и сведения, които към този момент обосновават извода, че именно Славчо Мегерев е извършителят на убийството. Прокурорът посочи, че мотивът е личен, като по-вероятно става дума за финансови спорове, отколкото за отношения, свързани с личния живот на обвиняемия и жертвата.

Разследването е в активна и динамична фаза, като се работи по всички възможни версии. Според порк. Димитър Молев това е необходимо и заради широкия обхват на бизнес дейността на Илиян Филипов, чиито различни сфери на действие трябва да бъдат проверени, за да се изяснят всички обстоятелства около престъплението.

Разследват всички версии за убийството на Илиян Филипов

Очаквайте подробности за решението на съда и вижте подробности във видеото.