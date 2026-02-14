Скритите занимания в Пловдив през зимата

Ако и ти си от хората, които не обичат да прекарват студените дни само между дома и кафенето, ето три места, които превръщат зимата в приключение

Източник: Lost in Plovdiv

Fantasy Не-Музеят на Пловдив

Сред най-неочакваните и забавни зимни открития в Пловдив е Не-музеят, пространство, което няма нищо общо с класическата представа за музей. Тук не просто гледаш експонати, а ставаш част от тях. Мястото съчетава в себе си работата на над 30 съвременни артисти, работили върху цялостната визия и отделните „експонати“- Ани Йорданова, Димитър Петров, Виктор Мухтаров, Петко Танчев, Arsek & Erase, Роботев, Elektrick.me, Rezonator, Мич Брезонек и много други. Експонатите са под формата на комикси, скулптури, интерактивни инсталации, добавена реалност, VR истории и музикални стаи. Те ще ви накефят, ще ви шашнат, ще ви засмеят, а защо не и да ви разтанцуват. Перфектната идеия както за компании, така и за семейства или спонтанна зимна разходка, когато навън е сиво, а ти имаш нужда от цвят и енергия.

Cineland Markovo Tepe

Когато студът стане сериозен, няма нищо по-хубаво от това да се скриеш в уютен киносалон и да изчезнеш в друг свят. Cineland Markovo Tepe не е просто кино, а истинско изживяване. Със своите 7 зали и технологии от най-ново поколение – от единствения IMAX® with Laser в България до иновативната ScreenX зала, тук киното се усеща с всички сетива.

Удобните кино кресла, просторът, подвижните масички и модерната, лежерна обстановка превръщат всяка прожекция в истински айляк. Звукът е мощен и обгръщащ, картината е кристално ясна, а усещането е, че не просто гледаш филм, а си част от него. Фоайето с двата бара допълва преживяването, а зимният сезон прави киното още по-привлекателно – като топъл остров насред студеното ежедневие.

С богата програма, очаквани премиери и предстоящата VIP зала, Cineland Markovo Tepe е едно от онези места, които доказват, че зимата в Пловдив може да бъде не само уютна, но и вълнуваща.

Paintball 7 Hills

Ако ти се иска да раздвижиш кръвта и да избягаш от градската монотонност, Paintball 7 Hills предлага истински класически пейнтбол на открито – с боя, която е безвредна и напълно разградима в природата. Локацията се намира само на 15 минути от табелата за Пловдив в посока с. Марково, в горска зона, която гарантира пълноценно време навън и забавление по детски, независимо от възрастта по лична карта.

Играта е отборна, динамична и те държи в движение през цялото време, без строги ограничения за участниците. Подходяща е както за деца над 9 години, така и за възрастни, които просто имат нужда да сменят обстановката и да опитат нещо различно и вълнуващо. Не е необходимо да се събирате точно определен брой хора тъй като играта се получава както с малки компании от 4 души, така и с по-големи групи от 40–50 човека, където състезанието се провежда на турнирeн принцип. Осигурена е пълна екипировка – нужно е само да сте с удобни обувки и добро настроение.

Paintball 7 Hills е отличен избор за рождени дни, ергенски и момински партита или просто за онези моменти, в които искаш да сплотиш компанията в по-различна и запомняща се атмосфера. След играта има обособена зона за почивка и , в която може да се донесе почерпка и нещо за подкрепа.

Източник: Lost in Plovdiv