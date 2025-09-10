Скандал с името на новата партия в Пловдив

Плагиатство или съвпадение?

Веселин Костов, председател на Сдружение „BraVo, Пловдив“ обвини лидерът на новоучредената политическа формация „Гражданска сила“ в плагиатство и липса на морал

Информацията за създаването на новата партия „Гражданска сила“ предизвика остра обществена реакция. В статията „Нова партия в Пловдив или поредна реинкарнация на старите „каузи“ ви съобщихме, че старият активист на „Кауза Пловдив“ – общинския съветник Константин Георгиев, оглави новоучредената политическа формация на местно ниво.

Веселин Костов, създател и лидер на сдружение „Браво Пловдив“, излезе с публични обвинения, твърдейки, че името на новата партия е плагиатствано от това на партията на покойния му баща – Димитър Костов, дългогодишен общински съветник в града.

В коментар под статията на медията ни в социалната мрежа, Костов написа, че името „Гражданска сила“ е създадено от него преди 20 години за политическата дейност на баща му. Според него, това е „не просто безсрамие, а плагиатство, което нарушава моралните и авторските принципи“. Той подчерта, че името носи лична история и памет, а присвояването му е опит да се открадне чужда идея.

на снимката: Димитър Костов/архив

Браво Пловдив изтеглят всички свои кадри от Общината

В разговор с репортер на Под тепето, Веселин Костов изрази разочарованието си от липсата на елементарна комуникация. „Този човек можеше поне от куртоазия да ми се обади и да ме пита може ли да ползва името“, коментира той. После добави, че се е видял с Константин Георгиев преди дни на празника на Съединението, но въпреки това не е бил попитан.

Според него, Георгиев дори не е питал бившия си съпартиец Георги Титюков, който е бил част от екипа на баща му Димитър Костов. „Иначе той щеше да му каже“, добави Веселин Костов.

„Тъжно ми е, сестра ми също се разстрои и притесни.“ Той подчерта, че когато е създавал своето сдружение „Браво Пловдив“, е имал възможност да използва името на партията на баща си, но съзнателно е избрал да покаже, че ще гради свой път в негова памет.

Костов изрази мнението си, че подобна постъпка е плод на „некомпетентност или тотална липса на идеи“, особено в град като Пловдив, където политическата история е добре позната. Той заяви, че „не става дума за правни въпроси, а за морал„.

„Какво правим, ако утре сме на избори и аз трябва да се боря срещу нещо, което съм създал?!“, завърши Костов.

Междувременно днес стана ясно, че новата партия под тепетата се гласи да участва на предстоящите президентски избори в коалиция, а на следващите парламентарни и местни – самостоятелно, докато лидерът и остава в Общинския съвет като член на групата „Съединени за Пловдив“.