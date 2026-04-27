Напрежение около Общинския приют за кучета в Пловдив: Доброволци с тежки обвинения срещу директора. Какво отговори той

Сигнал за нередности в общинския приют в Пловдив, ръководството отхвърля обвиненията

Две версии за случилото се: според добровлоци има забрана на дарения, ограничен достъп и намеса на полицията; от ОП „Зооветеринарен комплекс“ твърдят, че се спазва правилник и храната е със сертификат

Доброволци и граждани разпространиха отворено писмо с остри критики към управлението на Общинския приют за безстопанствени животни в Пловдив. В сигнала се отправят обвинения към директора на ОП „Зооветеринарен комплекс“ Йордан Алексиев за системен натиск над доброволци и лоши условия за животните. От своя страна той изпрати позиция до медии, в която отхвърля твърденията и посочва, че се спазва утвърденият правилник.

В отвореното писмо доброволците твърдят, че им е забранено да хранят кучетата с качествена храна, закупена с лични средства, като според тях животните се изхранват само с нискокачествена такава. Посочва се още, че достъпът до клетките е ограничен, което по думите им възпрепятства почистването и наблюдението на здравословното състояние на животните.

В сигнала се твърди още, че на 4 април 2026 г. по време на разходки на кучетата е била извикана полиция, след като доброволци внесли храна на територията на комплекса. Според авторите на писмото даренията от храна се заключват в склад без яснота за използването им, а телефонът за сигнали на приюта не отговаря.

„Приютът е общинска собственост, издържана от нашите данъци, а доброволците са очите на обществото там“, посочват те и настояват за оставка на ръководството или независима проверка.

В отговор директорът на ОП „Зооветеринарен комплекс“ Йордан Алексиев заявява, че всички посетители подписват декларация по правилник от 2022 г., която забранява даването на храна и медикаменти на животните. По думите му храната, доставяна за приюта, е със сертификат за качество от фирмата доставчик.

Той уточнява, че влизането в клетките се извършва само с придружител от комплекса, тъй като посетителите не са компетентни да поставят диагнози или да провеждат лечение. Алексиев потвърждава и случая от 4 април, като посочва, че след внасяне на над 30 консерви и неспазване на правилника е потърсено съдействие от телефон 112.

По отношение на даренията директорът заявява, че те се съхраняват в заключен склад, като ключът е в администрацията. Той допълва, че има подаден сигнал в полицията за изчезнали дарени чували с храна, които според него са били отклонени от посетител.

От комплекса посочват още, че достъпът за граждани е свободен от понеделник до събота между 9 и 15 часа, като всеки желаещ може да се запознае на място с условията и грижите за животните.