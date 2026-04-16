По време на демонстрация на процеса по инсталиране на машините за гласуване представители на политическа сила разглобиха устройство, твърдейки, че то може да бъде манипулирано чрез поставяне на мрежова карта.

Докато течеше демонстрацията пред журналисти един от присъстващите политици посяга към машината и започва да я разглобява. Представител на ЦИК реагира, че се руши държавна собственост и че присъстващите нямат право да пипат устройството. В последвалия спор зам.-кметът на Община Пловдив Владимир Темелков, без да докосва машината, се обръща към журналистите и обяснява как според него устройството може да бъде манипулирано.

На въпрос защо темата се поставя едва сега, при положение че машините за гласуване не са нови, той заявява, че на предишна демонстрация преди дни е имало ограничено медийно присъствие.

Случаят предизвика напрежение между присъстващите представители на Централната избирателна комисия и политиците, както и взаимни обвинения за нарушаване на правилата и увреждане на държавна собственост.

Според министъра на електронното управление подобна манипулация е невъзможна. От ЦИК подчертаха, че процесът по подготовка на машините се извършва под контрола на държавни експерти, които проверяват генерирания хеш код. По думите им той служи за удостоверяване на автентичността на софтуера, инсталиран в устройствата за гласуване.

Цялото видео от скандала по време демонстрацията е публикувано от телевизия „Евроком“.

