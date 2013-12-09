Синът на ченге №1 номиниран за млад спортист на Пловдив

Волейболистът Димитър Узунов и четирима от съотборниците му във Виктория Волей в борба за приза

38 спорят за наградата сред мъжете и жените, бойните спортове отново властват



Димитър Узунов като капитан на националния отбор по волейбол за момчетаСинът на директора на пловдивската полиция Пламен Узунов- Димитър е сред номинираните за наградата Млад спортист на Пловдив. Талантът на Виктория Волей попадна в номинациите заедно с още трима свои съотборници заради първото място, което тимът им извоюва на Балканското първенство. Очаква се Виктория Волей да е и сред предложените за най-проспериращ отбор на годината. Освен лидер на клубния си отбор, Узунов е и капитан на националния тим за момчета.

Общо 76 пловдивски спортисти попадат в номинациите за Спортист на Пловдив 2013. 38 мъже и жени се борят за приза при големите, също толкова се конкурират и в графата за талантите. Номинациите са на самите спортни клубове, а журналистите от пловдивските медии ще гласуват и съответно ще излъчат победителите.

И тази година властват бойните спортове, които очевидно са най-силно организирани в последните няколко години. Там с най-много номинации пак е отборът на кмета на Тракия Костадин Димитров, който и тази година обра купища медали и се отчете в важни победи. От него са и две от най-силните дамски номинации- повалилите куп противници във важни мачове таекуондистки Мирела Чилингирова и Станимира Петрова. Сред мъжете в бойните спортове с отличията си блестят Сашо Команов, абонираният за Спортист на годината Валери Димитров и джудистът Янислав Герчев. Команов само преди десет дни донесе в Пловдив поредната си европейска титла по киокушин-кан, завоювана в Полша, а Димитров има два златни медала от комите тази година. Герчев пък е с европейска титла от първенството в Букурещ. Сред фаворитите за наградата още са тенисистът на Локомотив Димитър Кузманов, шахматистките от черно-белия клуб Маргарита Войска и Ружка Генова.