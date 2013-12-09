Актуално

Синът на ченге №1 номиниран за млад спортист на Пловдив

Волейболистът Димитър Узунов и четирима от съотборниците му във Виктория Волей в борба за приза

38 спорят за наградата сред мъжете и жените, бойните спортове отново властват

Димитър Узунов като капитан на националния отбор по волейбол за момчета
Димитър Узунов като капитан на националния отбор по волейбол за момчетаСинът на директора на пловдивската полиция Пламен Узунов- Димитър е сред номинираните за наградата Млад спортист на Пловдив. Талантът на Виктория Волей попадна в номинациите заедно с още трима свои съотборници заради първото място, което тимът им извоюва на Балканското първенство. Очаква се Виктория Волей да е и сред предложените за най-проспериращ отбор на годината. Освен лидер на клубния си отбор, Узунов е и капитан на националния тим за момчета.

Общо 76 пловдивски спортисти попадат в номинациите за Спортист на Пловдив 2013. 38 мъже и жени се борят за приза при големите, също толкова се конкурират и в графата за талантите. Номинациите са на самите спортни клубове, а журналистите от пловдивските медии ще гласуват и съответно ще излъчат победителите.

И тази година властват бойните спортове, които очевидно са най-силно организирани в последните няколко години. Там с най-много номинации пак е отборът на кмета на Тракия Костадин Димитров, който и тази година обра купища медали и се отчете в важни победи. От него са и две от най-силните дамски номинации- повалилите куп противници във важни мачове таекуондистки Мирела Чилингирова и Станимира Петрова.  Сред мъжете в бойните спортове с отличията си блестят Сашо Команов, абонираният за Спортист на годината Валери Димитров и джудистът Янислав Герчев. Команов само преди десет дни донесе в Пловдив поредната си европейска титла по киокушин-кан, завоювана в Полша, а Димитров има два златни медала от комите тази година. Герчев пък е с европейска титла от първенството в Букурещ. Сред фаворитите за наградата още са тенисистът на Локомотив Димитър Кузманов, шахматистките от черно-белия клуб Маргарита Войска и Ружка Генова.

