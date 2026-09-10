Сигурен е още един от хедлайнерите на PhillGood, следва само да обяви турнето си

Още две много големи имена от световната музикална сцена ще бъдат обявени през октомври като хедлайнери във втората и трета вечери на PhillGood 2027. Това анонсира основателят и изпълнителен директор на Fest Team Стефан Еленков. Той съобщи, че една от бандите вече почти сигурно е потвърдила участието си във второто издание на фестивала следващото лято, като следва да обяви официално турнето си за догодина съвсем скоро, за да стане ясно името й. Силно напреднали са и преговорите с третия хедлайнер.

Еленков, заедно с кмета Костадин Димитров обявиха в общината днес първото ярко име от програмата на PhillGood 2027 Роби Уилямс тази сутрин на пресконференция в общината, на която присъстваха още зам.- кметът Пламен Панов и директорът на фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев. Меломаните вече запазват датите 16,17 и 18 юли 2027г., като тръпнат в очакване кои ще са другите големи изненади от „менюто“ на фестивала.

„Това, че един артист от ранга на Роби Уилямс се връща в България две години след концерт на националния стадион пред близо 45 хиляди души ясно показва докъде сме стигнали по отношение на организирането на големи музикални събития. Роби Уилямс сам поиска да се завърне в България, очевидно припознал страната ни и гостоприемството на публиката тук. И двете страни нямахме размисли по темата дали да дойде или не. Сега, след първото издание на PhillGood и големият му успех се работи много по-лесно. Можем вече сами да си избираме артистите, които да поканим и посрещнем, тъй като те сами се предлагат“, коментира Стефан Еленков. И посочи, че добрите новини тепърва предстоят.

„Показахме, че когато се работи целенасочено нещата в България може да се случват по правилния начин. Това е плод на 9-годишни усилия и от наша страна, и от страна на общината и фондацията“, добави изпълнителният директор на Fest Team.

„Търсим още по-силни изпълнители. Пловдив вдига летвата като фестивален град“, подчерта кметът Костадин Димитров, доволен от първото голямо име в програмата на второто издание на фестивала.

Стефан Еленков допълни, че с PhillGood вече можем да говорим за посока на развитие на града. Като заяви, че ще се инвестират средства и усилия в допълнително облагородяване на цялата зона около Гребния канал по начин, който може да даде възможност за плътен фестивален сезон от май до септември.

„Пловдив заслужава такива събития. Ние продължаваме напред и ще надградим инфраструктурата на фестивалите. Не са необходими големи инвестиции- базата я има, основата е положена, но е нужно още малко“, заяви Стефан Еленков. Той даде примери по кои елементи трябва да се работи- да има питейна вода в рамките на фестивалната зона, да продължи да се работи в „зелена посока“ с максимално намаляване на отпадъците и разделното им събиране, с премахването на праховото замърсяване и пред трите сцени, по-голяма кемпер зона и нови фестивални площи и атракции.

Посочи и проучването, което компанията му е направила след първото издание на PhillGood- над 60 хиляди посетители в трите вечери, 25% от които чужденци от цял свят, 93% положителна оценка от страна на публиката за събитието. 60 процента от българската публика била от София, при едва 12% от Пловдив. Средно посетителите са имали 2,6 нощувки в града в рамките на първото издание, като това е докарало над 2 милиона евро приходи само за местата за настаняване.

Догодина се очаква фестивалът да има и един мега партньор- голям международен бранд.