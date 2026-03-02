АктуалноГрадътНовини

Сигнал за бомба в центъра на Пловдив

Полицията ограничи достъпа до участък от малка улица в централната част на Пловдив заради сигнал за възможна бомба. По предварителна информация заплашително съобщение по електронна поща е било получено в сградата на Регионалното управление на образованието.

Веднага е започнала стандартната процедура при подобни случаи – хората са изведени от сградата, а районът е обезопасен. Очаква се специализиран екип да извърши проверка на място. Засега няма данни за реална опасност.

  2. Е какво чудно има ? Като се разходиш в градската градина български език не може да чуеш. Руско украински, турски, помашки, цигански, арабски, чалмарски ….Все ще се намери някой да ръгне една бомба. Ама на кой му пука от управниците ?

