Сигнал: Отрязаха напълно здраво дърво на бул. „Христо Ботев“

За странни действия на служители на ОП „Градини и паркове“ ни сигнализира буден гражданин. Той алармира, че в зелената площ край малкия паркинг на бул. „Христо Ботев“ 152 е било отрязано живо дърво, което видимо е било напълно здраво.

То е било премахнато от екип на общинското предприятие без да има установена опасност, свързана с него. В същото време към ОП-то има издадена заповед за подрязване и обезопасяване на дърветата в парка и на паркинга, по която до момента не е предприето никакво действие.

„Въпреки това единственото извършено на място действие е премахването на именно това живо дърво, което буди сериозни въпроси относно причините и критериите за намесата“, пише в сигнала си нашия читател.

В района се коментират притеснения, че отсичането може да е свързано с желание за осигуряване на по-добра видимост към разположени наблизо рекламни табели, което поражда съмнения за нерегламентирано влияние. „Не правя категорични твърдения, но смятам, че случаят заслужава вниманието на компетентните институции„, допълва будният гражданин.