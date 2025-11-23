Сигнал: Отрязаха напълно здраво дърво на бул. „Христо Ботев“

За странни действия на служители на ОП „Градини и паркове“ ни сигнализира буден гражданин. Той алармира, че в зелената площ край малкия паркинг на бул. „Христо Ботев“ 152 е било отрязано живо дърво, което видимо е било напълно здраво.
То е било премахнато от екип на общинското предприятие без да има установена опасност, свързана с него. В същото време към ОП-то има издадена заповед за подрязване и обезопасяване на дърветата в парка и на паркинга, по която до момента не е предприето никакво действие.
„Въпреки това единственото извършено на място действие е премахването на именно това живо дърво, което буди сериозни въпроси относно причините и критериите за намесата“, пише в сигнала си нашия читател.
В района се коментират притеснения, че отсичането може да е свързано с желание за осигуряване на по-добра видимост към разположени наблизо рекламни табели, което поражда съмнения за нерегламентирано влияние. „Не правя категорични твърдения, но смятам, че случаят заслужава вниманието на компетентните институции„, допълва будният гражданин.
Един коментар
Престанете,да режете здрави дървета!!!
Не ви ли е срам, останаха само сгради в този град!!!
Засадете нещо там където отрязахте има доста място най-лесно е да се реже!