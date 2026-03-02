Шокови цени на гаражите в Пловдив

Средната цена на гараж в града към февруари 2026 г. е около 30 500 евро, но диапазонът е широк в зависимост от локацията

Къде са най-скъпите гаражи в Пловдив?

Експертите прогнозират, че тенденцията ще се запази и през следващите години

Пазарът на гаражи в Пловдив премина психологическа граница. В началото на 2026 г. сделки в Центъра и „Мараша“ достигат до 60 000 евро, а офертите над 55 000 евро стават все по-чести.

Само преди няколко години подобна сума беше достатъчна за покупка на малко жилище.

Колко струва гараж в Пловдив през 2026 г.?

Средната цена за града вече е около 30 500 евро, но разликите по райони са сериозни.

Най-скъпите зони

Център – от 35 000 евро нагоре

– от 35 000 евро нагоре „Мараша“ – 45 000 – 60 000 евро

– 45 000 – 60 000 евро Кършияка – 25 000 – 35 000 евро

Паркоместата в тези райони се търгуват между 18 000 и 22 000 евро.

Какво се случва в останалите квартали?

Тракия – 15 000 – 25 000 евро

– 15 000 – 25 000 евро Южен (Кючук Париж) – 18 000 – 28 000 евро

– 18 000 – 28 000 евро Смирненски – 20 000 – 30 000 евро

Дори квартали, които традиционно се смятаха за по-достъпни, вече поддържат цени над 20 000 евро за закрит гараж.

Откритите паркоместа в града варират между 10 000 и 18 000 евро.

Наемите растат, доходността привлича инвеститори

Поскъпването се усеща и при наемите:

Паркомясто – 80 – 150 лв. месечно

Гараж – 150 – 250 лв. месечно

Ниските разходи за поддръжка и стабилното търсене превръщат гаражите в предпочитан инвестиционен актив с добра процентна доходност.

Защо цените избухнаха?

1. Хроничен недостиг

Презастрояването в „Кючук Париж“ и „Тракия“ изпреварва инфраструктурата.

2. Разширяване на платените зони

Все повече собственици търсят сигурно място за автомобила си.

3. Продажба на паркоместа отделно от жилищата

Новото строителство създава конкуренция между купувачите.

4. Инвестиционен натиск

Гаражът се възприема като „мини имот“ с по-нисък входен праг от апартамент.

Какво следва?

Експертните прогнози са, че тенденцията ще се запази, тъй като търсенето остава по-високо от предлагането. В Пловдив гаражът вече не е просто удобство. Той е стратегическа инвестиция. цените показват, че битката за паркомясто тепърва ще става по-сериозна.