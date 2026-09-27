Шофьор обърна автомобила си по таван край Тунела

Снимка: БНТ
Автомобил се обърна по таван, след като разкъса разделителните заграждения на бул. „Цар Борис III Обединител“ рано тази сутрин. Зрелищната катастрофа се е случила от южната страна на Тунела, като шофьорът е изгубил управлението върху леката кола марка Опел. Една от причините вероятно е влажната настилка на пътя, съчетана с по-висока от позволената скорост по тази отсечка.
При инцидента няма пострадали, съобщиха от полицията. Полевият тест с дрегер на шофьора е отчел алкохол в кръвта под 1,10 промила. На водача е съставен административен акт.
5 коментари
Hard to believe nobody else got involved. @youtube
Hard to believe nobody else got involved. @youtube
Hard to believe nobody else got involved. @[url=https://www.youtube.com/]youtube[/url]
Hard to believe nobody else got involved. @youtube
Hard to believe nobody else got involved. @youtube