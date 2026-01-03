Шест търговеца глобени за вдигане на цените в евро

Шест търговски обекта в Пловдивска област са санкционирани за необосновано повишаване на цените на стоки и услуги за периода от октомври до Нова година. Това съобщиха от НАП и КЗП. Проверки се извършват и за връщане на ресто в евро след Нова година.
Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите проверяват всеки ден ценообразуването на стоки и услуги. Целта е да не се допусне спекулативно повишаване на цените и да се защитят както потребителите, така и коректния бизнес. Това стана ясно от изявление пред медии на Анна Митова – директор на дирекция „Комуникации“ в НАП и Александър Колячев – председател на Комисия за защита на потребителите по време на поредната съвместна инспекция на двете институции. Анна Митова уточни, че в някои случаи контролните действия са след сигнали на граждани и в социалните мрежи, но част от тях впоследствие се оказват фалшиви.
69 са издадените актове в страната за необоснован ръст на цени от октомври, като проверките обхващат изключително широк диапазон от стоки и услуги, а не само тези от първа необходимост. В Пловдивска област до момента са санкционирани шест обекта. Митова обясни още, че за установяването на едно такова нарушение се обследва цялата верига от производител през доставчик до търговец. Ако в даден обект една стока е доставена с вече завишена цена, се проверява по веригата как се е стигнало до това увеличение и дали причините за него са икономически обосновани.
„Болшинството сигнали, които постъпват в Комисията за защита на потребителите, са за неприемане на някоя от валутите, а след 1 януари – за нежелание за връщане на ресто в евро“, съобщи председателят на КЗП Александър Колячев. Той допълни, че Комисията е извършила над 4000 проверки във връзка с двойното обозначаване на цените, като в 5% от случаите, в резултат на контролните действия, са констатирани нарушения.
Както вече стана ясно, от първите дни на новата година НАП и КЗП проверяват по 400 обекта на ден. Нови обобщени резултати се очакват в началото на следващата седмица.
11 коментари
Световните Диктатори следва незабавно да преразгледат състоянието на стоманената врата на укритието си – ако искат да удължат своята диктатура с още двайсетина минути.
Одеве Началник-Щаба обясни, че ако венецуелецът бил успял да си захлопне вратата това щяло да им отнеме точно още четирисет и седем = 47″ = секунди да го чопнат…
Тематиката СУВЕРЕНИТЕТ (за Режима на Евр-Одеската Мафия) приключи, колега МАНОЛенко!
За елегантен НЕУТРАЛИТЕТ питай надхитрилите Адолф (ВСВойна) швейцарци със сгъваемите червени ножчета СуиссАрми без НАТО, без ЕС – нашите пенсионери нищичко не им гарантирВат, ама…
Не стига , че нарочно скриха евробанкнотите и монетите , ами и фарисейски надуват цените гадовете!
Който не е съгласен с увеличението на цените е путинист и копейка
В еврото има скрити знаци на оня с рогата
Днес ядох дюнер. Не стига че са му вдигнали цената, ами зацапах гащите евроатлантически
Тва с дюнера е днешната опорка на надупените за бирени капачки на радеф
Цените растат всеки ден! Скоро това, което беше 1 лв., ще струва 1 евро. За това „забогатяване“ трябва да благодарим на Партия ГЕРБ и патериците й, с които ни натикаха в Еврозоната!
Трябва да са милион и шест,, тези кретени нагли опитват да саботират прехода в евро, но само отлагат неизбежното- чао на лева и чао на всички мутри и комунисти, цвилещи за него.
Така е , отлагат неизбежното , фалита на еврозоната
Хаххахаа, русоробите не спят! 😀
От 2001 чакаме да фалира,, хахаха само в чугунените кратуни става това.