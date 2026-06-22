Сецесионов шедьовър на Камен Петков отново в пълен блясък

Сградата на Димитър Кондодимо на Малката главна пешеходна улица „Райко Даскалов“ светна отново в пълния си блясък след качествена реставрация на фасадата. В продължение на няколко месеца и в два етапа, части от нея бяха реставрирани и пребоядисани, като конкретно декоративните елементи бяха възстановени по перфектен начин.

В последните години част от орнаментите бяха започнали да се рушат, а от покрива беше тръгнала и растителност. Постройката, издигната по проект на майстора на сецесиона в Пловдив архитект Камен Петков между 1901 и 1902 година, се намира в непосредствена близост до Джумаята и е сред най-забележимите архитектурни обекти в центъра на града.

В настоящия си вид тя е без оригиналните си прозорци на партерния етаж, както и един от трите на втория етаж. Останалите обаче също са реставрирани и в момента допълват красотата на къщата, която може да бъде изцяло автентична, ако се обърне внимание и на останалите дограми по същия начин.