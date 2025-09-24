Съдът: Прокуратурата да изплати 100 хил. лв. обезщетение на Пламен Узунов

Прокуратурата да изплати 100 000 лева обезщетение на Пламен Узунов, съветник по правни въпроси на президента, за претърпени нематериални щети по повод повдигнато срещу него обвинение по дело, което впоследствие е прекратено. Това е решението на Софийски градски съд, публикувано в Единния портал за електронно правосъдие.

Пламен Узунов и Пламен Бобоков бяха обвинени за участие в престъпен сговор и престъпления по служба през 2020 г. Впоследствие Софийската градска прокуратура (СГП) прекрати разследването, защото според събраните доказателства следва, че деянията на двамата не съставляват престъпление.

Съдът посочва, че със своите действия по разследването срещу Узунов прокуратурата е засегнала здравето му чрез отключване на психосоматични хронични заболявания: хипертония и диабет, които занапред изискват внимателен контрол, съобщава БНР.

Освен това на Узунов са нанесени репутационни вреди, тъй като към онзи момент той е бил секретар по правни въпроси и антикорупция на президента. В мотивите си съдът подчерта, че общественият интерес от информираност не може да надделява над конституционното право на защита и презумпцията за невиновност.

СГС казва още, че в рамките на това производство не е установено защо разследващи, служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Бюрото за защита на свидетели към главния прокурор са претърсвали кабинета на Узунов, при положение че той е заявил пълна готовност да съдейства на разследването. В този контекст действията по събирането на доказателства може да се тълкуват като „надхвърлящи необходимото“ и е от естество да засегне общественото възприятие за личността на ищеца. Съдът допълва, че претърсванията са били съпроводени с голям медиен интерес, макар и по закон мястото, часът и датата на провеждането им да са следствена тайна, информира още националното радио.