Сгромолясването на лева през годините

Инфлацията през последните десетилетия ясно е подкопала стойността на българския лев. Според данни, представени в новооткрития музей „Пазител на стойност“ в Пловдив, покупателната способност на лева от 1989 г. досега е спаднала драстично в над 140-годишната история на националната ни валута. Припомняме, че в града под тепетата тази събота отвори врати първият в България музей, посветен на инвестиционното злато. Вторият частен музей в центъра на Пловдив е ориентиран към знанието и историята на парите.

Той разказва, че през 1989 г. левът е имал значителна стойност. Само няколко години по-късно, в разгара на хиперинфлацията през 1997 г., стойността му е стигнала до 1737,43 лв. След деноминацията левът отново е стабилизиран, но реалната му покупателна способност продължава да се топи.

Данните на музея сочатследните стойности на националната ни валута през годините:

1989 г. – 1 лв.

2005 г. – 1,78 лв.

2012 г. – 3,50 лв.

2023 г. – 5,32 лв.

Това означава, че за 34 години левът е запазил едва 19% от покупателната си способност.

Експозицията припомня по нагледен начин защо инфлацията и обезценяването на парите остават ключов въпрос за всяко общество.

„Създадохме „Пазител на стойност“, за да дадем на хората различен поглед към историята на парите и тяхната връзка със златото. Това е място, където миналото оживява чрез интерактивни преживявания, а посетителите сами могат да открият защо златото винаги е било и ще бъде символ на стойност. Нашата цел е не просто да покажем предмети, а да вдъхновим хората да мислят за бъдещето си по-осъзнато“, споделя създателят на проекта Макс Баклаян.