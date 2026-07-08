Първи обвинения след мелето в Асеновград: Прострелян е и полицай, издирват още шестима

Най-тежкото обвинение е срещу 40-годишен мъж, за когото разследването е установило, че е прострелял с въздушна пушка общо 15 души

Прокуратурата работи по три досъдебни производства след масовия сблъсък между две враждуващи фамилии

В боя са използвани дървени сопи, тояги, брадви, камъни и въздушна пушка

Районната прокуратура в Пловдив повдигна първите обвинения след масовото сбиване между две ромски фамилии в Асеновград, което избухна в нощта срещу 6 юли и доведе до мащабна полицейска операция в квартала.

Близо 300 души въвлечени в нощното меле в Асеновград, кварталът остава под полицейска блокада

До момента като обвиняеми са привлечени трима мъже на 40, 42 и 59 години, а срещу още едно лице предстои да бъде повдигнато обвинение за отправени закани за убийство.

Най-тежкото обвинение е срещу 40-годишен мъж, за когото разследването е установило, че е прострелял с въздушна пушка общо 15 души. Засега той е привлечен към наказателна отговорност за причиняване на леки телесни повреди на петима пострадали, тъй като за останалите десет все още се изготвят съдебномедицински експертизи. След приключването им прокуратурата ще прецени дали да му бъдат повдигнати и нови обвинения.

Сред простреляните е и полицейски служител, който е бил откаран в болница. От прокуратурата уточняват, че никой от пострадалите не е с опасност за живота.

Друг 42-годишен мъж е обвинен, че по хулигански подбуди е ударил с камък един от участниците в конфликта и му е причинил лека телесна повреда.

Третият обвиняем – 59-годишен мъж – ще отговаря за отправени закани за убийство към четирима души – трима мъже и една жена. Според държавното обвинение заканите са били достатъчно сериозни, за да предизвикат основателен страх у пострадалите.

Прокуратурата съобщава още, че по отделно досъдебно производство вече е установена съпричастността на шестима мъже към хулиганските действия по време на безредиците. Те се издирват от полицията.

Според събраните до момента доказателства конфликтът е възникнал след спор между представители на две враждуващи фамилии и бързо е прераснал в масово сбиване. В него са използвани дървени сопи, тояги, брадви, камъни и въздушна пушка. При безредиците са пострадали общо 16 души, сред които и полицейският служител.

На този етап на 40-годишния обвиняем е наложена парична гаранция в размер на 1000 евро. Останалите двама са с мярка за неотклонение „подписка“. Разследването продължава, като прокуратурата не изключва повдигането на обвинения и срещу други участници в масовото меле.

Снимка: архив