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Седмица след сигнала на Под тепето: Капана продължава да пропада, появи се нова дупка на най-натоварената улица

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 12:03ч, сряда, 3 юни, 2026
1 179 1 минута

Ново пропадане зейна на ул. „Йоаким Груев“ само на няколко метра от аварийния ремонт, извършен след нашия репортаж

Седмица след като Под тепето алармира за опасните пропадания по улиците в Капана, проблемът не само не е решен, но продължава да се разраства – Капана пропада: опасни дупки зейнаха по улиците в центъра на Пловдив.

Днес най-натоварената улица в артистичния квартал – „Йоаким Груев“, осъмна с нова дупка. Пропадането се е появило на едва около пет метра от участъка, който бе аварийно запълнен след първия репортаж на Под тепето за състоянието на настилката в района.

На място се вижда, че новата дупка е възникнала в непосредствена близост до вече ремонтирания участък, което поражда съмнения, че проблемът се крие по-дълбоко под павираната настилка и не може да бъде решен с временни мерки.

Припомняме, че след публикуването на видеорепортажа за пропадащите улици в Капана бяха предприети спешни действия по две от най-опасните дупки – на ул. „Георги Бенковски“ и на ул. „Йоаким Груев“. Те бяха запълнени с инертни материали, а паветата бяха прибрани встрани от ремонтните участъци.

След репортажа на Под тепето: започнаха спешни ремонти на най-опасните дупки в Капана

Още тогава обаче Под тепето обърна внимание, че реакцията е обхванала единствено най-публично известните пропадания, докато останалите проблемни места в квартала са останали без намеса.

Седмица по-късно това продължава да е факт. Дупките, показани във втория ни репортаж от Капана, все още не са обезопасени и не са ремонтирани. Сред тях са участъци по ул. „Йоаким Груев“ и в района около Халите, където настилката продължава да създава риск за пешеходци и автомобили.

Новото пропадане на най-натоварената улица в квартала поставя въпроса дали предприетите досега действия са били достатъчни и дали не е необходима по-мащабна проверка на подземната инфраструктура в района.

Очевидно е едно – процесът на пропадане в Капана не е спрял.

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Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 12:03ч, сряда, 3 юни, 2026
1 179 1 минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

Един коментар

  1. Заслугата е на Тотев. Много харесваше павета, къде ли не ги сложи, та Капана, та тротоари с павета до Цар Симеоновата градина, а на Отец Паисий ги извади и нареди наново, та сега е като полигоните, дето изпробват новите коли. Щото майстори като някогашните вече няма.

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