Седмица след сигнала на Под тепето: Капана продължава да пропада, появи се нова дупка на най-натоварената улица

Ново пропадане зейна на ул. „Йоаким Груев“ само на няколко метра от аварийния ремонт, извършен след нашия репортаж



Седмица след като Под тепето алармира за опасните пропадания по улиците в Капана, проблемът не само не е решен, но продължава да се разраства – Капана пропада: опасни дупки зейнаха по улиците в центъра на Пловдив.

Днес най-натоварената улица в артистичния квартал – „Йоаким Груев“, осъмна с нова дупка. Пропадането се е появило на едва около пет метра от участъка, който бе аварийно запълнен след първия репортаж на Под тепето за състоянието на настилката в района.

На място се вижда, че новата дупка е възникнала в непосредствена близост до вече ремонтирания участък, което поражда съмнения, че проблемът се крие по-дълбоко под павираната настилка и не може да бъде решен с временни мерки.

Припомняме, че след публикуването на видеорепортажа за пропадащите улици в Капана бяха предприети спешни действия по две от най-опасните дупки – на ул. „Георги Бенковски“ и на ул. „Йоаким Груев“. Те бяха запълнени с инертни материали, а паветата бяха прибрани встрани от ремонтните участъци.

След репортажа на Под тепето: започнаха спешни ремонти на най-опасните дупки в Капана

Още тогава обаче Под тепето обърна внимание, че реакцията е обхванала единствено най-публично известните пропадания, докато останалите проблемни места в квартала са останали без намеса.

Седмица по-късно това продължава да е факт. Дупките, показани във втория ни репортаж от Капана, все още не са обезопасени и не са ремонтирани. Сред тях са участъци по ул. „Йоаким Груев“ и в района около Халите, където настилката продължава да създава риск за пешеходци и автомобили.

Новото пропадане на най-натоварената улица в квартала поставя въпроса дали предприетите досега действия са били достатъчни и дали не е необходима по-мащабна проверка на подземната инфраструктура в района.

Очевидно е едно – процесът на пропадане в Капана не е спрял.