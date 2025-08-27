Съветници искат извънредна сесия на местния парламент

Искане за свикване на извънредна сесия на местния парламент ще внесат група общински съветници в деловодството на ОбС. От групата на „Независими за Пловдив“ настояват кметът да внесе и защити управленската си програма от най-високата градска трибуна.

„Пловдив не може повече да бъде управляван без ясна визия и отговорност“, заявяват Николай Гюров, Димитър Арнаудов и Илия Гатев. Те настояват още за незабавната оставка на заместник-кмета по екология Иван Стоянов, както и за реална реформа на зелената система, която да включва паспортизация и дигитализация на дърветата, осигурен бюджет и персонал за поддръжка, строг контрол.

„Пловдив е в управленска криза. Само за няколко месеца вече петима заместник-кметове са напуснали или били сменени – последният от тях днес, Владимир Темелков. Преди него си тръгнаха ресорните зам.-кметове по транспорт, финанси и строителство. Трусовете стигнаха и до партийната структура – от ръководството на ГЕРБ бе отстранена дългогодишният областен секретар Радослава Ташкова. В хаоса на кадровите рокади администрацията не успя да гарантира дори най-важното – сигурността на гражданите. Само преди дни 78-годишен пловдивчанин загина, след като върху него падна клон на дърво на алеята край Марица. Отдел „Зелена система“, създаден по решение на Общинския съвет, изобщо не функционира. Екологията на града е оставена без контрол, без ресурс и без отговорност“, заявяват в позиция съветниците от „Независими за Пловдив“.