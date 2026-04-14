Съветници атакуват поръчката за външни експерти по проекта за електробуси

Остра критика отправиха от общинските съветници от групата на ПП-ДБ в местния парламент по повод обявената от общината обществена поръчка за външни експертни консултации по проекта за електробуси, зарядни станции за тях и депо към „Екобус Пловдив“. Както съобщихме по-рано днес процедурата предвижда плащане от 360 000 евро на външен изпълнител, който да изпълнява ключови функции на общинската администрация.

Според документацията, избраният изпълнител трябва да създаде собствено „звено“, което да консултира екипа на кмета, ангажиран с проекта.

От групата на ПП–ДБ в общински съвет подчертават, че заложените дейности далеч надхвърлят рамките на консултантска услуга. А външният изпълнител не гарантира, че работата му ще има резултат и няма да носи отговорност.

„Категорични сме, че това звено ще изпълнява същинските функции на администрацията – от подготовката и провеждането на обществени поръчки до контрола върху договорите и цялостното управление на проекта“, заявяват съветниците.

Според тях това на практика означава създаване на паралелна общинска администрация.

„Това е пряко признание за липса на капацитет. Черно на бяло се вижда, че администрацията не може сама да управлява проекта без риск от санкции и финансови корекции“, посочват от групата.

Като сериозен проблем съветниците открояват и липсата на обвързаност между заплащането и резултатите.

„Считаме за недопустимо, че плащането не е обвързано с постигането на конкретен резултат. Общината ще плати 360 000 евро, но при грешки и санкции отговорността остава изцяло за нейна сметка“, заявяват от ПП–ДБ.

От групата предупреждават, че при евентуални финансови корекции или съдебни разходи, Пловдив ще понесе двойна тежест – както за консултацията, така и за последиците от нея.

„На практика се създава механизъм, при който се плаща скъпо за услуга без гаранция, без контрол и без реална отговорност“, допълват съветниците.

ПП–ДБ настояват процедурата да бъде прекратена или съществено преработена.

„Категорични сме, че този модел е неприемлив. Не може да се харчат публични средства за дублиране на администрацията вместо за нейното укрепване“, заявяват те.

Съветниците поставят и въпроса за изоставането на Пловдив по темата „екологичен градски транспорт“.

„Фактът, че общини като Пазарджик, Асеновград и Казанлък вече са реализирали подобни проекти, докато Пловдив години наред не успява, е показателен и тревожен“, посочват от групата.