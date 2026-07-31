Съветът на Европа замрази Знака за качество на Младежкия център в Пловдив

Международните експерти поставят сериозни въпроси за управлението, екипа и фокуса върху младежката работа

Общината получава срок за промени до края на годината

Младежкият център в Пловдив временно губи активния си статут на носител на Знака за качество на Съвета на Европа след мониторингов доклад, разбра репортер на Под тепето.

Съветът на Европа временно замрази Знака за качество на Младежкия център в Пловдив след извършената през юли извънредна проверка. Решението е резултат от мониторингов доклад, който посочва сериозни дефицити в управлението, организационната среда и изпълнението на основната мисия на центъра – работа с младите хора и развитие на неформалното образование. За проверката медията ни ви разказа в журналистическо разследване, което може да си припомните в следващата статия –

Съветът на Европа може временно да замрази Знака за качество на Младежки център-Пловдив

Знакът за качество няма да бъде окончателно отнет. Мярката е временна и е свързана с изпълнението на конкретни препоръки, след което ще бъде направена нова оценка.

Докладът, с който „Под тепето“ разполага, поставя под въпрос не материалната база на центъра, а начина, по който той функционира като младежка организация.

От успешен европейски модел до криза в управлението

Младежкият център в Пловдив дълги години беше представян като един от успешните модели на местната власт – с модерна база, европейско признание и дейности за млади хора.

Именно затова решението на Съвета на Европа е сериозен сигнал.

В доклада се обръща внимание на проблеми, свързани с управленската структура, вътрешната комуникация и атмосферата в екипа. Сред констатациите са напускането на голяма част от образователния състав – шестима от седем служители, както и сигнали за напрежение в работната среда.

Експертите поставят акцент върху необходимостта от възстановяване на професионалната култура, ясните роли и условията, които позволяват на младежките работници да изпълняват ефективно своите функции.

Базата не е проблемът

Материалната база на центъра не е сред основните критики в доклада. Напротив – инфраструктурата и възможностите, които предоставя комплексът край Гребния канал, остават сред силните страни.

Проблемът според европейските експерти е в това дали тази база се използва по начин, който отговаря на предназначението на един младежки център със Знак за качество на Съвета на Европа.

Сред поставените въпроси е балансът между спортните дейности и същинската младежка работа – неформално образование, участие на младите хора, развитие на компетентности и социално включване.

Какво трябва да направи Община Пловдив

Съветът на Европа дава конкретни препоръки за подобрение. Те засягат управлението, екипа, програмите и начина, по който младите хора участват в планирането и реализацията на дейностите.

От изпълнението им ще зависи дали Знакът за качество ще бъде възстановен.

С други думи – проблемът вече не е дали Младежкият център ще работи. Той продължава да функционира. Въпросът е дали ще успее отново да покрие стандарта, заради който получи европейското признание.

Предстои още

Проверката на Съвета на Европа е само част от картината.

В следващите публикации „Под тепето“ ще проследи:

какво се е случило по време на младежкия обмен в Катания и защо този случай е бил посочен в комуникацията между институциите;

какво съдържа проверката на Министерството на образованието от пролетта;

как са се развили отношенията между ръководството и напусналия екип;

какви са конкретните препоръки към Община Пловдив и кой носи отговорност за изпълнението им.

Очаквайте подробности.