Санират още един блок в „Южен“ по ПВУ

Жилищен блок на ул. „Лайпциг“ 4–6 в район „Южен“ ще бъде саниран с изцяло безвъзмездно финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е част от програмата за енергийно обновяване на жилищния фонд, по която Община Пловдив вече ремонтира над 20 сгради.
Инвестицията е на стойност близо 664 хил. евро, а в рамките на строително-монтажните дейности сградата ще бъде изцяло обновена енергийно. „Ще бъде направена топлоизолация на външните стени, покрива и пода, подмяна на дограмата. Целта е не само да се подобри външният вид на блока, но и да се осигурят по-добри условия на живот за хората в него“, коментира заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов.
След приключване на дейностите се очаква значително намаляване на разходите за енергия. Изчисленията показват, че потреблението на първична невъзобновяема енергия ще спадне с над 60%.
Сградата е с разгъната застроена площ от близо 4600 кв. м и включва 48 жилища. Строително-монтажните работи се изпълняват от ДЗЗД „АС Строй“, строителният надзор от „ЕН ЕКИП“ ЕООД. Блокът трябва да бъде завършен до края на юни тази година.
На нашата улица на един стълб лампата не свети. Кога ще снимате кмета при откриването на ремонта ?