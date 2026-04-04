Санират още един блок в „Южен“ по ПВУ

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:49ч, събота, 4 април, 2026
1 193 1 минута

Жилищен блок на ул. „Лайпциг“ 4–6 в район „Южен“ ще бъде саниран с изцяло безвъзмездно финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е част от програмата за енергийно обновяване на жилищния фонд, по която Община Пловдив вече ремонтира над 20 сгради.

Инвестицията е на стойност близо 664 хил. евро, а в рамките на строително-монтажните дейности сградата ще бъде изцяло обновена енергийно. „Ще бъде направена топлоизолация на външните стени, покрива и пода, подмяна на дограмата. Целта е не само да се подобри външният вид на блока, но и да се осигурят по-добри условия на живот за хората в него“, коментира заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов.

След приключване на дейностите се очаква значително намаляване на разходите за енергия. Изчисленията показват, че потреблението на първична невъзобновяема енергия ще спадне с над 60%.

Сградата е с разгъната застроена площ от близо 4600 кв. м и включва 48 жилища. Строително-монтажните работи се изпълняват от ДЗЗД „АС Строй“, строителният надзор от „ЕН ЕКИП“ ЕООД. Блокът трябва да бъде завършен до края на юни тази година.

