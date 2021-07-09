Само един регистриран с Covid-19 за цялата Пловдивска област

61 са новите случаи на коронавирус в цялата страна

Едва 0,39% от изследваните за коронавирусна инфекция през изминалите 24 часа са дали положителни проби. Направените тестове за периода са 15 368, от тях PCR -3348 и бързи тестове за антигени – 12 020 броя.

Общо за цялата страна има регистрирани 61 нови случая, а за Пловдивска област само един. Това показват данните на Единния информационен портал за изминалите 24 часа.

За това време има излекувани 90 души.

Починали са четирима с Covid-19.

846 858 човека в България са със завършен цикъл на ваксинация към днешна дата. От тях 84 259 са хора от Пловдив и областта.