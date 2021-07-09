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61 са новите случаи на коронавирус в цялата страна
Едва 0,39% от изследваните за коронавирусна инфекция през изминалите 24 часа са дали положителни проби. Направените тестове за периода са 15 368, от тях PCR -3348 и бързи тестове за антигени – 12 020 броя.
Общо за цялата страна има регистрирани 61 нови случая, а за Пловдивска област само един. Това показват данните на Единния информационен портал за изминалите 24 часа.
За това време има излекувани 90 души.
Починали са четирима с Covid-19.
846 858 човека в България са със завършен цикъл на ваксинация към днешна дата. От тях 84 259 са хора от Пловдив и областта.
2 коментара за “Само един регистриран с Covid-19 за цялата Пловдивска област”
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