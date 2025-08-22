Само един инсинератор унищожава заразените овце и кози в Пловдив

Само един мобилен инсинератор унищожава труповете на животни на територията на бившия екарисаж в Пловдив. Това съобщи пред БНР директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Чавдар Чавдаров след разпространените в медии снимки, които показват струпване на мъртви животни. С видеото разполага и Под тепето. В него се вижда купчина животински трупове, изложени на открито, под жаркото августовско слънце.

От институцията заявяват, че циркулиращите в публичното пространство кадри са от първите дни на масово разпространение на заразата и не отразяват актуалното състояние на площадката и предприетите мерки за биосигурност.

Снимка: БАБХ

Първоначално бяха разположени два мобилни инсинератора заради увеличения брой на огнищата, но постепенно ситуацията започна да се овладява и единият инсинератор беше освободен, уточни Чавдаров в интервю за Радио Пловдив. По думите му струпването на мъртви животни е нормална част от работния процес на инсинератора.

„Купчината от снимките е такава, която ще стигне най-много за едно зареждане и половина. Животните са били посипани с хидратна вар и дезинфекцирани. Няма как да се карат толкова бройки животни, колкото е едно зареждане на инсинератора“, каза д-р Чавдар Чавдаров. Според него бившият екарисаж е най-подходящото място за инсинератора в Пловдивска област.

Осем са новите огнища на шарка по овцете и козите в региона и с тях общият им брой достига 116.

„Заболяването тръгна от община „Марица“, община Съединение, прехвърли се към Първомай. В Карлово скоро обявихме огнище и там има съсредоточен най-голям брой животни и се надяваме да не се разпространи по другите ферми. В Пловдивска област има около 100 хиляди животни, умъртвени са 11 хиляди, или малко над 10 процента“, обобщи директорът на пловдивската агенция.