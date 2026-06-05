Само два непродадени апартамента в спорния строеж на брега на р. Марица

Около 90% от 35-те апартамента вече са намерили купувачи и то още преди завършването му. В същото време инвеститорът посочва сериозни инфраструктурни дефицити в района

Непродадените жилища в спорният строеж върху дигата на реката, в новия квартал на северения бряг до комплес Марица Гардънс, са по-малко от пръстите на едната ръка. За това, че бъдещите апартаменти в строежа са се разпродали почти на зелено разбираме от твърдение на инвеститора пред колеги от Капитал. Пред медията арх. Узунов коментира, че около 90% от 35-те апартамента вече са намерили купувачи и то още преди завършването му. В публикацията се посочва още, че разрешението за строеж е издадено през ноември 2025 г., а сградата предвижда 35 апартамента с разгъната застроена площ около 3000 квадратни метра.

Иначе казано, простата математика сочи, че има само два непродадени апартамента в спорния строеж на брега на р. Марица.

Първи поразии при строежа до Марица Гардънс

Припомняме, че казусът със строежа край река Марица през последните месеци предизвика серия от граждански протести, институционални проверки и политически реакции.

Багери в реката до Марица Гардънс

Под тепето бе първата медия, която даде гласност на общественото недоволство около строежа и продължава да следи развитието на случая. Публикацията на „Капитал“ обаче добавя нови детайли за собствеността на имота, степента на реализация на проекта и позицията на инвеститорите.

Кой стои зад проекта

Според информацията, публикувана от „Капитал“, теренът е формиран след обединяването на четири отделни имота. Сред собствениците е дружеството „Марица 2021“, свързано с арх. Георги Узунов и неговият син Тодор Узунов, който е заемал поста главен архитект на района.

Още по темата може да видите в статията Кой стои зад рисковия строеж край дигата на Марица.

Инвеститорът: Риск от наводнения няма

Пред медията Тодор Узунов отхвърля опасенията за риск от наводнения, както това направи и строителният надзор на обекта пред Под тепето – Строителният надзор на обекта до Марица: „Строежът е законен, биокоридор няма“. Тодор Узунов твърди, че теренът е разположен на по-висока кота от други части на района, засегнати при голямото наводнение през 2005 г., а след бедствието е изграден допълнителен скален насип.

Като допълнителна мярка за защита инвеститорът посочва, че подземните нива са изпълнени с водоплътен бетон, който не допуска проникване на подпочвени води.

„Северният бряг на река Марица е бил по-нисък от южния бряг при наводнението през 2005. Окръжна болница и стадион „Марица“ чисто като абсолютна кота са 1-2 метра по-ниски от терена, на който ние строим. Със скалите от Марково тепе впоследствие е направен скален насип„, казва той.

Големият проблем се оказва инфраструктурата

Любопитен акцент в публикацията е признанието на самия инвеститор за сериозните инфраструктурни дефицити в района.

„Към днешна дата тук не може да влезе линейка, камо ли пожарна“, коментира Тодор Узунов, като подчертава необходимостта от нови входове и изходи към бързо застрояващата се зона северно от реката.

По думите му в района се изграждат хиляди нови жилища, а транспортната инфраструктура изостава от темповете на строителството.

Този проблем ви посочихме в статията Край Марица расте нов квартал. Влизат ли проверяващите там?

Спор и около инфраструктура за половин милион

В интервюто си инвеститорът твърди още, че е изградена инфраструктура за близо половин милион, която обслужва не само конкретния обект, но и целия район. По негови думи фирмата е дарила инфраструктура за близо 500 хил. лв. на общината, защото „канализацията, която сме изпълнили, тя не е за нас, тя е за всички“.

Под тепето припомня, че още през март Общинският съвет трябваше да разгледа предложение за приемане на имоти за улична инфраструктура, предоставени от инвеститорите – Докато текат проверки, инвеститорът до Марица дарява улица на общината.

Точката обаче бе оттеглена от дневния ред след протест на живеещи в квартала и обществено недоволство – Протестът на живеещите в Марица Гардънс се пренесе в Общински съвет. И към днешна дата няма официални данни това дарение да се е случило.

Така остава открит въпросът каква част от посочената инфраструктура е реално приета от общината и каква част все още е предмет на административни процедури.

Междувременно казусът около строежа продължава да се развива. Проверката на прокуратурата все още не е приключила, а спорът около устройствените решения, биокоридора и бъдещето на зоната край Марица остава във фокуса на общественото внимание.

Очаквайте продължение по темата.