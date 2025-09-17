„Само Бог ни е пазил от инциденти в Хуманитарната гимназия“

Огромни пукнатини и цели дупки в подовете в почти всички класни стаи, заради напълно прогнили носещи дървени конструкции на всеки от етажите. Тази гледка изненадва, а и шокира изпълнителите, възложителите и авторите на проекта за реставрация и основен ремонт на Хуманитарната гимназия. Шокира, тъй като всички са си дали ясна сметка какво е можело да се случи по време на учебно занятие или междучасие и какви рискове е криело за учениците състоянието на подовете в 140-годишната сграда, неремонтирана основно от изграждането си до днес.

„Това, което виждаме, е пример за огромен късмет. Да благодарим на Бог, че не се е случило нещо страшно – на места дупките в пода са толкова големи, че може да пропадне и възрастен човек“, заяви кметът на район Централен Георги Стаменов, докато плахо стъпва по една от множеството опасни греди в пода на класна стая на втория етаж.

Напълно компрометираните конструкции са били скрити под различни покрития- паркети, балатуми, ламинати. Въпреки вибрациите, които всички ученици са усещали през годините, никой дори не е предполагал колко тежко е състоянието на подовете в класните стаи. Когато разкриват основите им, много от гредите имали здрав вид, но при последващите проби се оказали напълно изгнили отвътре заради работата на влагата и вредителите през тези 140 години.

„В единия етап, в който махахме дюшеметата и другите покрития по пода, което беше предвидено, открихме, че гредите отдолу са твърде изгнили. Сезирахме всички свързани с проекта институции, бе направена комисия, за да се установи, че гредите са изключително компрометирани и трябва да бъдат сменени. А това доста забави процеса, който бяхме организирали. Сега трябва да сменим всички подове и да укрепим училището, защото тук са деца и това е изключително важно“, подчерта изпълнителят на проекта Калин Митевски.

„Решихме, че най-важно е благоденствието на децата. Затова и стигнахме до заключението, че е по-добре да забавим ремонта със съвсем малко време, но да го направим по възможно най-качествения и безопасен за здравето на децата начин“, коментираха на днешната си инспекция на място кметът Костадин Димитров, заместникът му Владимир Темелков и кметът на Централен Георги Стаменов.

Специално от Австрия е поръчан възможно най-добрият дървен материал, двойно импрегниран, със защита от пожар, влага и вредители. Първите немски дървени греди ще пристигнат другата седмица, като дейностите ще бъдат възстановени на 100 процента веднага след това.

„При първоначалното обследване на сградата, когато тя още работеше като училище, установихме, че гредите всъщност са в добро състояние. Причината за заблуждението е, че реално патологията на гредата е вътре – отвън тя изглежда здрава, но при раздигането на дюшемето и при отковаването на големите пирони на гредите се установи, че ядрата им са абсолютно изгнили и червясали. В това им състоянието подовете нямаха никаква конструктивна устойчивост, затова и престъпихме към тяхната подмяна. Поръчахме слепени греди по най-модерна технология от Австрия – много качествен материал, със здравината на метална конструкция. Сградата ще стане по-здрава, отколкото когато е била построена“, разясни проектантът арх. Димитър Джугаланов.

Арх. Жана Джугаланова работи по проекта заедно със сина си арх. Димитър Джугаланов

„Моят апел към изпълнителите е повече работници да влязат в обекта, за да имаме както качество, така и по-бързи срокове за изпълнение“, каза кметът Костадин Димитров.

„Веднага, след като констатирахме сериозният проблем с конструкцията, сформирахме комисия на място, а след това направихме поръчката в Австрия. През август тя не работи, но хората осъзнаха важността на този проект и започнаха да ги произвеждат. Очакваме в началото на следващата седмица първите греди да дойдат, за да започнат да се монтират, а след това преминаваме към подовите и таванни настилки“, добави възложителят на проекта Георги Стаменов.

Той посочи, че с новата конструкция от Австрия ще се гарантира конструктивната здравина на цялата сграда.

„До този момент Бог ни е пазил, че не се е случил инцидент. Отговорно заявяваме, че срокове в рамките на 10-15 дни са несъизмерими със здравето и живота на децата. Затова направихме и невъзможното в най-кратък период да бъде коригиран самият проект и да бъде съгласуван в Министерството на културата. Целта е накрая да имаме един прекрасен и безопасен паметник на културата“, добави Стаменов.

Оскъпяване на проекта е незначително. Новата конструкция от Австрия ще бъде произведена, ще бъде доставена и монтирана срещу около 100 хиляди евро, но с това ще се гарантира поне още сто години безопасността на децата в училището.

Очаква се учениците да се завърнат в напълно ремонтираните класни стаи до края на ноември. В момента те са разпределени в три училища в район Тракия.