Ще отговаря ли на нормативните изисквания реализирането на проекта за нова училищна сграда в двора на Хуманитарната гимназия и може ли заради несъответствие с два закона той въобще да не се случи? Тази въпроси се прокраднаха на пленарното заседание на местния парламент днес в дебат по предложението за прилагане на намалени отстояния при проектирането и изграждането на образователна сграда за нуждите на ОУ „Княз Александър I“. То бе прието от мнозинството днес с идеята проектантите да могат да отдалечат максимално евентуалното бъдещо здание от старата сграда, която е паметник на културата, като я доближат максимално до улица „Йоаким Груев“, до самата строителна граница на парцела.

Арх. Антоанета Топалова

Според противниците на идеята, ако се пристъпи към проектиране и строителство на нова училищна постройка в двора на Хуманитарната гимназия ще бъдат нарушени Закона за устройството на територията и Закона за културното наследство. Такова мнение изказа на микрофон пред съветниците един от доайените на архитектурната гилдия в града арх. Антоанета Топалова. Тя получи право да говори пред старейшините и заяви, че точката за проектирането и израждането на образователна сграда на това конкретно място не съответства на разпоредбите на ЗУТ и ЗКН.

„Ще бъде унищожен паметник на културата от национално значение. Тази сграда е дворец на просветата. В дворове на дворци и замъци никъде по света не се строи. Приветствам градската управа, че прави стъпки по изграждане на ново училище в Пловдив, но мястото му не е там, в рамките на този паметник на културата“, коментира арх. Топалова.

Арх. Чавдар Тенев

Общинските съветници позволиха по темата да се изкаже и председателят на КАБ за Пловдив арх. Чавдар Тенев. Той също изтъкна, че една бъдеща сграда в двора на Хуманитарната гимназия няма как да отговаря на нормативните изисквания, касаещи елементите на образователната материална база. Той смята, че този проект ще остави общо 2 хиляди деца от основното училище и гимназията без двор.

„Две сгради на такава територия няма да създават условия за спортуване на децата. Трябва да се преустанови тази инициатива и да се търси друго решение“, категоричен е арх. Тенев.

Избраният за проектант арх. Цветелин Цоневски, бивш общински съветник

Думата взе арх. Цветелин Цоневски, общински съветник от миналия мандат на ОбС, който в случая е избраният от общината за проектант на новата сграда. Той уточни, че има вече проведена обществена поръчка с избран изпълнител с подборно техническо задание, съгласувано от Министерството на културата.

„От МК препоръчват контрастен подход в новата сграда, която ще е максимално отдалечена от старата. Ще се създаде много по-добро пространство за спорт и рекреация в двора, като същевременно ще се запази на 100 процента съществуващата дървесна растителност. С предложението, което се гледа днес, се дава свобода на проектантския екип. Това решение има само позитиви, а всичко, което се каза дотук, е хипотетично“, обясни арх. Цоневски.

Предложението защити и кметът на район Централен Георги Стаменов, който също изтъкна, че то дава свобода на проектантския екип.

Георги Стаменов

„Ще дадете положителна възможност за старт на този проект при най-добрите му възможности“, коментира Стаменов.

„Това е като да сложим тоалетен моноблок в хора и да се правим, че ни харесва“, отговори Веселина Александрова от ПП-ДБ. Тя посочи, че в това предложение има два основни аспекта- комфорта на децата и старият паметник на културата от национално значение.

„С това решение даваме съгласие да се построи нова сграда в двора на паметника на културата с по-голямо РЗП от самия паметник. А и по същество целият двор е паметник, с дървесната растителност в него и оградата му. Освен това намаляваме жизнения стандарт на тези деца. Проектът ще намалим площта на двора им и ще наруши паметника на културата от национално значение“, добави тя.

Изказалите се на микрофон архитекти Топалова и Тенев бяха подкрепени от техния колега сред съветниците арх. Костадин Палазов от БСП, според когото категорично този терен не е достатъчен още една училищна сграда. Той посочи, че трябва да има 12 квадратни метра площ на всяко дете и че и сега свободният двор едва стига за тези параметри.

„Така е по норматив. Учудвам се, че колегата Цоневски не мисли за нормативите. Няма и съгласуване по същество от Министерството на културата, а просто от там са посочили къде евентуално се допуска да има нова сграда в рамките на парцела на паметника. В момента искате да сме ви гумения печат“, заяви арх. Палазов. Той посочи, че общината вече е направила обществена поръчка и е избрала изпълнител, но без да е извървяла задължителните процедури, като Работен устройствен план например.

Арх. Яна Желязкова

Бе контриран от Гошо Къчков от ГЕРБ, че в предложението се говори единствено за намалени отстояния, а не за конкретен проект. Същото каза и главният архитект Яна Желязкова, която призова да не се измества фокусът.

„Темата днес е дали да правим сградата на 5 или 15 метра от улицата. Още през 2021 г. Министерството на културата каза къде можем да сложим новата сграда. Фокусът е да направим най-добрата постройка, която да е максимално отдалечена от старата сграда и да не засегне дървесната растителност“, включи се в темата и зам.-кметът с ресор образование Владимир Темелков, който дирижира много от обществените поръчки в общината.

„Искате да напъхате 2 хиляди деца като бройлери. Тук не се спазват нормативите и редът на проектиране- първо подписвате договор, а после пристъпвате към РУП“, репликира арх. Палазов.

„Вие съгласуване на тази сграда няма да получите. Имате ли план Б?“, попита Добромира Костова зам.-кмета Темелков. И подчерта, че обществената поръчка е опорочена още в началото си. Той й отговори, че нова сграда в двора на Хуманитарната гимназия ще има. Съмненията обаче останаха.

Въпреки тях мнозинството от 30 съветника дадоха свобода на проектантите да работят по поръчката за сграда, която не е ясно дали ще отговаря на нормативните изисквания и на тези на Министерството на културата.