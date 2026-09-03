Тричленният състав на Апелативния съд остави окончателно в ареста 15-годишния обвиняем за участие в побоя и умишленото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм, като отхвърли искането на адвоката му да се върне у дома и да е под родителски контрол. Съдиите отчетоха, че именно родителския контрол не е оказван адекватно спрямо Християн, който днес бе на подсъдимата скамейка и визираха случай от преди няколко месеца, когато той и още няколко души нанесли лека телесна повреда по хулигански подбуди на друг човек.

Съдът изцяло се солидализира с аргументите на предната инстанция и взе най-тежка мярка за неотклонение спрямо обвиняемия. На финала младежът помоли през сълзи да му бъде разрешено да прегърне баща си, който бе в залата. Магистратите му позволиха, а непълнолетният и родителят му се разридаха пред погледа на Темида, съдебната охрана и журналистите. „Обичам те, татко“, каза разплаканият Християн.

Присъда от 3 до 10 години затвор грозят младият обвиняем, ако той бъде признат за виновен за участие в умишленото убийство на Георги Кузев, извършено при особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин.