Административният съд в Пловдив блокира временно допитването за завода за барут и снаряди, насрочено за 28 юни, заради риск от „значителни и трудно поправими вреди“



Административният съд в Пловдив спря предварителното изпълнение на решението на Общинския съвет в Карлово за провеждане на местен референдум, свързан с изграждането на завод за барут и снаряди на територията на общината. Определението е постановено по искане на държавното дружество „Иганово“ ЕАД, което оспорва решението на местния парламент.

Става дума за решението на Общински съвет – Карлово от 30 април, с което беше насрочено допитване на 28 юни 2026 г. по три въпроса, всички насочени срещу реализацията на инвестиционното намерение за изграждане на производствени мощности за боеприпаси, включително завод за барут и снаряди, свързан с проекта на германския концерн Rheinmetall AG и българското ВМЗ ЕАД.

Съдът приема, че има реална опасност от настъпване на „значителни и трудно поправими вреди“ за жалбоподателя, ако референдумът бъде проведен преди приключване на съдебния спор по законосъобразността на решението.

В мотивите си магистратите подчертават, че на този етап не се произнасят по същността на казуса – дали решението на Общинския съвет е законосъобразно, а единствено дали трябва да бъде спряно временно действието му.

„Провеждането на местния референдум преди приключване на съдебния контрол би могло да доведе до трудно обратими фактически и обществени последици, както и до разходване на значителен публичен ресурс, в случай че впоследствие актът бъде отменен или обявен за нищожен“, се посочва в съдебното определение.

Така насроченото за края на юни допитване засега няма да се състои, докато съдът не се произнесе окончателно по жалбата срещу решението на карловския общински съвет.

Темата предизвика сериозно обществено напрежение в региона още след обявяването на съвместния проект между българската държава и Rheinmetall за изграждане на нови производствени мощности в района на Иганово. Част от местната общност и политически сили, сред които и „Възраждане“, настояват жителите на общината да имат последната дума по въпроса чрез местен референдум.

Определението по административно дело №1341/2026 г. подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.