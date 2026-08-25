Съдът решава днес дали тримата от „Кръв и чест“ остават в ареста
Окръжният съд в Пловдив ще разгледа жалбата на единия обвиняем и протеста на прокуратурата срещу освобождаването на другите двама
Окръжният съд в Пловдив ще решава днес съдбата на тримата обвиняеми по делото срещу пловдивската структура на неонацистката организация „Кръв и чест“.
Пред съда ще бъдат разгледани едновременно жалбата на единия от обвиняемите, който в момента е на свобода с по-лека мярка, и протестът на Районната прокуратура срещу освобождаването на другите двама.
По делото са привлечени като обвиняеми Ивайло Колев, на 42 години, Ивелин Велев, на 39 години, и 18-годишният Теодор Велев – баща и син.
Прокуратурата настоява и тримата да останат в ареста
Районната прокуратура в Пловдив е внесла протест с искане и за тримата да бъде определена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.
Защитата на обвиняемия, който в момента е с по-лека мярка, от своя страна е внесла жалба с искане той да бъде освободен или да му бъде определена още по-лека мярка.
Така днешният съдебен състав ще трябва да прецени както основанията за задържането на единия обвиняем, така и дали другите двама трябва отново да бъдат оставени зад решетките.
Какви са обвиненията
Тримата са привлечени към наказателна отговорност за проповядване и подбуждане към расова и етническа дискриминация, омраза и насилие.
При акцията и последвалите претърсвания в частния клуб, свързван с групата, са открити знамена със свастики, нацистка литература и други символи, свързани с нацистката идеология.
Разследването проверява и евентуалната съпричастност на членове на групата към физически нападения над чужди граждани в Пловдив.
Каква е ролята на Ивайло Колев
Прокуратурата сочи Ивайло Колев като лидер на местната структура на „Кръв и чест“.
По данни на разследването той е бил наемател на помещението, използвано като частен клуб, където са организирани прожекции на филми с фашистка идеология, неонацистки беседи и тайни концерти за съмишленици.
Именно в това помещение полицията извърши претърсване при акцията срещу организацията.
Баща и син са обвинени като помагачи
Ивелин Велев и 18-годишният му син Теодор Велев са привлечени като обвиняеми като помагачи.
Според прокуратурата двамата са участвали активно в дейността на организацията, включително в разлепването на неонацистки символи и стикери на обществени места в Пловдив.
Междувременно разследващите органи проверяват съпричастността на членове от групата и към физически нападения над чужди граждани в Пловдив
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