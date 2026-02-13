Административен съд – Пловдив уважи жалбата на „Запрянови-03“ ООД и върна казуса с кариерата в Горнослав на Общинския съвет в Асеновград

Магистратите обявиха за незаконосъобразен отказа на местния парламент за ПУП-ПР на концесия „Делчево-2“ и със срок за ново гласуване от един месец

Ново развитие по сагата с мраморната кариера в концесионна площ „Делчево-2“ край асеновградските села. Административен съд – Пловдив отмени отказа на Общински съвет – Асеновград да одобри техническо задание за изработване на ПУП-ПР за обект „Кариера за добив на мрамори и баластра“ и върна преписката за ново произнасяне в едномесечен срок.

Делото е образувано по жалба на „З.-03“ ООД (бивша „Запрянови-03“), след като на заседание на 21 май 2025 г. общинските съветници не събраха необходимото мнозинство, за да приемат предложението – Не разрешиха изменение на устройствен план за кариера край с. Горнослав. При гласуването 15 съветници бяха „за“, 14 „против“ и 1 „въздържал се“ – при общо 30 присъстващи. Тъй като за приемане е било нужно мнозинство от 16 гласа „за“, в протокола е отбелязано, че решението „не се приема“.

Припомняме, че през август м. г. Върховният административен съд отсече, че инвеститорът „Запрянови-03“ е изгубил правото да експлоатира зоната в землището на селото и определи, че Окончателно: Няма да има кариера край Горнослав.

Съдът: Има отказ, но без мотиви

Според съда, макар да не е събрано мнозинство, на практика е налице изричен отказ, който подлежи на съдебен контрол. Магистратите обаче приемат, че този отказ е незаконосъобразен, тъй като не съдържа мотиви – нито фактически, нито правни основания, както изисква Законът за устройство на територията.

В решението се посочва, че изказванията на част от общинските съветници – свързани с обществения натиск и екологични опасения – имат по-скоро политически характер и не могат да заместят задължителните мотиви към административен акт. Липсата на ясно изложени съображения е съществено нарушение на формата и самостоятелно основание за отмяна.

Съдът връща преписката на Общинския съвет за ново разглеждане, като задължава органа да се произнесе в едномесечен срок от получаването ѝ и да изложи конкретни фактически и правни основания. Освен това Община Асеновград е осъдена да заплати на дружеството 1000 лева разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок.

Какво означава това

Съдебният акт не дава зелена светлина за самата кариера, а отменя процедурния отказ на местния парламент и задължава съветниците да се произнесат отново – този път мотивирано. Така въпросът за изработването на ПУП-ПР за имота в землището на Горнослав отново се връща на масата на ОбС – Асеновград.

Решението идва след години на протести и съдебни спорове около инвестиционното намерение в района, който попада в чувствителна природна територия и предизвика силна обществена реакция в Горнослав, Червен, Долнослав и съседните села.

Предстои да стане ясно дали Общинският съвет ще потвърди отказа си, но този път с мотиви, или ще одобри техническото задание и ще отвори нов етап от процедурата.

