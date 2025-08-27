До основи събориха бившата вече еднофамилна къща на бизнесмена Георги Самуилов на улица „Иван Вазов“. Един от най-апетитните и скъпи парцели в града, само на метри от Военния клуб и Партийния дом, вече са разчиства от багерите, за да бъде окрупнен със съседния имот, а върху общия терен ще бъде изградена отново еднофамилна сграда, но на нов инвеститор- свързаната с „Галакси Инвестмънт Груп“ фирма „Център пойнт“ ЕООД. Събарянето на съществуващата сграда и разчистването на останките й става без никакво вдигане на прахоляк, тъй на обекта постоянно се пръска с вода.

Изненадващото разрушаване на къщата на Георги Самуилов на улица „Иван Вазов“ започна в средата на август, като двата съседни имоти бяха оградени две седмици по-рано. Изненадващо, защо в реконструираната само преди три години сграда бяха видимо бяха инвестирани много средства, тъй като постройката бе основно ремонтирана с възможно най-скъпите материали и строителни решения. Очевидно обаче заличената вече от багерите визия и големината на сградата не отговаряха на вкусовете и намеренията на новите собственици, които ще реализират нов проект.

В предишните си публикации по темата вече предложихме, че собственикът на Инса Ойл вече няма необходимост от къщата на „Иван Вазов“, тъй като инвестира в стария тролейбусен трафопост на улица „Отец Паисий“. Новият собственик е свързаната с „Галакси Инвестмънт Груп“ фирма „Център пойнт“ ЕООД, с управител Константин Бояджиев и едноличен собственик на капитала е „Орбиас“ ЕООД, регистрирана на „Дунав“ 5. Именно „Център пойнт“ ЕООД е възложител на разрушаването на съществуващата сграда чрез План за безопасност и здраве.