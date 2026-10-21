Събарят хотел „Марица“ от горе надолу

Старият хотел „Марица“, реновиран през годините и с нова черна визия, се събаря от горе надолу, видя репортер на „Под тепето“. Последните етажи на сградата вече се премахват. Още през лятото започна процесът на премахване на фасадата и на съседната нова сграда, строена от последния собственик на комплекса Ветко Арабаджиев.
Работите са част от голямо преосмисляне на комплекса от сгради – старият хотел „Марица“, новата висока сграда и стъклената пирамида пред нея, завещани от Арабаджиеви. Новите собственици от Hus Invest изглежда ще работят по всички сгради на територията срещу Панаира.
Един коментар
Хотел Марица си беше един чист модернизъм в соцвариант. Тоест скромен като мащаб, като материали и все пак повлиян от знаковите за световната архитектура сгради на Мис ван дер Рое. Но реконструкцията и дострояването по поръчка на Ветко го превърна в някаква пародия. Дано новото не е като това, което събарят днес.