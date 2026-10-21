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Събарят хотел „Марица“ от горе надолу

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:18ч, сряда, 21 октомври, 2026
1 142 Преди по-малко от минута

Старият хотел „Марица“, реновиран през годините и с нова черна визия, се събаря от горе надолу, видя репортер на „Под тепето“. Последните етажи на сградата вече се премахват. Още през лятото започна процесът на премахване на фасадата и на съседната нова сграда, строена от последния собственик на комплекса Ветко Арабаджиев.

Работите са част от голямо преосмисляне на комплекса от сгради – старият хотел „Марица“, новата висока сграда и стъклената пирамида пред нея, завещани от Арабаджиеви. Новите собственици от Hus Invest изглежда ще работят по всички сгради на територията срещу Панаира.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:18ч, сряда, 21 октомври, 2026
1 142 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. Хотел Марица си беше един чист модернизъм в соцвариант. Тоест скромен като мащаб, като материали и все пак повлиян от знаковите за световната архитектура сгради на Мис ван дер Рое. Но реконструкцията и дострояването по поръчка на Ветко го превърна в някаква пародия. Дано новото не е като това, което събарят днес.

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