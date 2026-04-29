Събарят бензиностанцията до Радио-телевизионния център

Целият квартал е изненадан от стартиралите днес дейности по демонтаж, които вероятно са предвестник на нещо друго

Изненадващо днес започна събарянето на неработещата от години малка бензиностанция в зеления триъгълник до Радио-телевизионния център на ул. „Дондуков“. Хората от квартала посрещнаха деня с появата на работници, които започнаха демонтаж на металния павилион.

Жителите на една от най-привлекателните зони в подножието на Сахат тепе и в самия център на града нямат яснота какво точно се случва с този отдавна спорен имот. По всичко личи обаче, че вече се предприемат конкретни действия, свързани с бъдещи инвестиционни намерения.

Освен премахването на старото съоръжение, на място бяха доставени и нови ограждения – сигнал за предстоящи строителни дейности.

Към момента няма информация дали собствениците разполагат с необходимите разрешителни за извършваните дейности. Липсват и информационни табели на обекта. Очаква се до края на деня бензиностанцията да бъде напълно демонтирана.

Припомняме, че казусът с този терен има дълга история. Последното развитие беше през 2020 г., когато имотът беше ограден с метална мрежа, поставена от собствениците, въпреки отказа на институциите да одобрят промяна на предназначението му. Тогава той остана със статут за озеленяване и бензиностанция. Все още не е ясно дали това предназначение е актуално и към момента.

Очаквайте подробности.