С подписка стартира протестът за по-добър градски транспорт

Малко преди официалния старт на протеста за по-добър обществен транспорт в Пловдив започна събирането на подписка, която привлече голям интерес. Стотици се наредиха на опашка още преди 18 часа, когато е началният час на събитието пред Община Пловдив на Копчетата.

Постепенно се събират все повече и повече хора на площад „Стефан Стамболов“ с искания за по-редовен, удобен и чист градски транспорт с линии, които отговарят на нуждите и интересите на пловдивчани.

Очаквайте подробности!