С колко ще поскъпне висшето образование в Пловдив

Таксите растат: колко ще струва обучение в Пловдивските ВУЗ‑ове през 2026/2027

Министерският съвет публикува за обществено обсъждане проект за нови студентски такси във всички държавни университети за учебната 2026/2027 година. Средната годишна такса за обучение се предвижда да бъде около 545 евро, а таксата за кандидатстване – средно 40 евро. За докторантите в държавните университети средната годишна такса ще достигне 1 130 евро, като таксата за кандидатстване за тях ще бъде около 130 евро.

Тези промени ще засегнат над 147 000 студенти и докторанти в страната, включително и няколко десетки хиляди в големите пловдивски държавни висши училища.

Според данни на Националния статистически институт (НСИ), броят на студентите (степени ISCED 5-8) в град Пловдив за последните години се движи около 35 906 души. Градът привлича значителен брой международни обучаващи се – общо около 3314 чуждестранни студенти към 2025 г.

Проектът на МС уточнява таксите по научни области, като средните стойности са:

Педагогически науки – 440 евро

– 440 евро Хуманитарни науки – 460 евро

– 460 евро Социални, стопански и правни науки – 460 евро

– 460 евро Природни науки, математика и информатика, технически науки – 515 евро

– 515 евро Аграрни науки и ветеринарна медицина – 515 евро

– 515 евро Здравеопазване и спорт – 615 евро

– 615 евро Изкуства – 820 евро

Таксите за кандидатстване също се увеличават – средно 40 евро за студенти и 130 евро за кандидат-докторанти.

Университети в Пловдив

Големите висши училища в Пловдив ще приложат новите такси според специалностите и формата на обучение:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Най-голямото висше училище в региона има над 7 000 – 8 000 кандидати годишно. Според предложението на образователния министър таксите за бакалавър, магистър и докторанти ще варират между около 250 и 614 евро, в зависимост от специалността в Плвдивската Алма Матер. Кандидатстването ще се заплаща с такса за първи изпит и за всеки следващ, а кандидат-докторантите имат отделни ставки.

Университет по хранителни технологии

В приложената таблица таксите са структурирани по бакалавърски, магистърски и докторски програми. Кандидатстването е разделено на ранно и редовно, както и по ставки за чуждестранни граждани.

Аграрен университет – Пловдив

Бакалавърските и магистърските такси са между 236 и 550 евро в зависимост от специалността. Докторантите ще плащат отделна такса за обучение и кандидатстване.

Медицински университет – Пловдив

ВУЗ-ът отчита силно международно присъствие с над 2 500 чуждестранни студенти (основно от Великобритания, Германия, Гърция и Италия). За обучение на български студенти по държавна поръчка таксите остават относително достъпни – около 310–620 евро за различните специалности. За чуждестранни студенти стойностите са значително по-високи – до 10 000 евро за медицина.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“

В АМТИИ в момента се обучават над 1000 студенти в трите факултета: „Музикална педагогика“, „Музикален фолклор и хореография“ и „Изобразителни изкуства“. : Академията привлича значителен брой чуждестранни студенти, като само тези от Китай са над 165 души към 2025/2026 г. Таксите за обучение варират според специалността и курса, като бакалавърските и магистърските програми ще се движат между 780 и 980 евро.

Какво означава това за бъдещите студенти в Пловдив

Ако проектът бъде приет, висшето образование в Пловдив ще поскъпне леко за повечето специалности, с изключение на някои направления, които ще запазят съществуващите ставки.

След приемане на новата структура на таксите студентите ще могат да планират разходите си за обучение, а университетите ще имат по-ясна рамка за бюджетиране на държавната субсидия и платените места.

Очаква се Министерският съвет да разгледа и приеме окончателно решението в следващите заседания.