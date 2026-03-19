Рязък скок в цените на паркинга на летище Пловдив

Пътуващи твърдят, че тарифите са скочили от 3 лева на 3 евро на час и вече надминават тези на летище София

Пътуващи сигнализират за сериозно увеличение на цените на паркинга на Летище Пловдив, като твърдят, че тарифите са се удвоили в рамките на около година.

По информация на читатели, до януари т.г. престоят е струвал около 3 лева на час, докато в момента цената достига 3 евро на час. Според тях „новите тарифи вече надвишават тези на паркингите на Летище София, включително и на покритите зони, въпреки разликите в предлаганите условия“.

Сигналът е подаден от пътуващи, използвали летището преди около 10 дни и отново през настоящата седмица, които са установили промяната. Те посочват, че са изпратили жалба до Комисия за защита на потребителите.

Към сигнала са приложени и архивни данни от сайта на летището, показващи цените към май 2025 г., януари 2026 г. и към настоящия момент.

До този момент няма официална позиция от страна на ръководството на летището относно увеличението на цените.



