„Днес започваме най-важната битка в живота си“, заяви лидерът на Прогресивна България на старта на предизборната кампания на коалицията от зала С. И. Л. А.

В Многофункционална зала С.И.Л.А. отесня за голямото събитие на „Прогресивна България“, с което днес от Пловдив коалицията обяви старта на националната си предизборна кампания за вота на 19 април. Стотици симпатизанти на формацията на Румен Радев се събраха в спортния комплекс, за да видят почти всички лица от листите на „Прогресивна България“ в цялата страна.

Те се наредиха пред публиката в няколко редици на сцената, за да приветстват заедно на нея бившия президент и настоящ политически лидер Румен Радев.

Той излезе пред хората в залата след няколко речи на водачи от листите в различни областни центрове в страната, сред които и този в 16 МИР – Владимир Николов, който бе и символичен домакин на събитието.

От трибуната Радев заяви:

„Нашите битки осмислят живота ни, те са нашето достойнство и гордост, но има битки, които не се печелят сами. Битките за обществото, в което живеем, са и същината на нашето гражданско достойнство. Преди 36 г. България избра демокрацията и плурализма, но политическата класа успя да отблъсне българите от урните.“

Той подчерта, че страната ни е пълноправен член на европейското семейство, българите пътуват свободно, младите хора получават образованието си в чужбина, а бизнесът търгува напълно спокойно в рамките на Стария континент и че това трябва да бъде съхранено и отстоявано. Радев заяви обаче, че в последните месеци хората очевидно обедняват и посочи отхвърления, предложен от него референдум за готовността на България за влизане в Еврозоната.

„Днес започваме най-важната битка в живота си – битката за България. Нямайте илюзии – следващият един месец ще ни хулят, ще ни сочат с пръст, ще ни освиркват, клеветят и ще ни засипват с компромати. А там, където не им достига естественият интелект, което често се случва, ще използват изкуствения. Но пак няма да победят и няма да са първи. Няма да ни спрат. Нашата цел е ясна – да свалим олигархията. И ние ще го направим. Да си върнем държавата, да укрепим закона, да си върнем свободата, да направим така, че да няма бедни в европейска България – това е нашата цел. Знаем какво искаме и знаем как ще го постигнем, готови сме, можем и ще успеем!“ – каза в краткото си слово Румен Радев, с което и официално обяви старта на националната предизборна кампания на коалиция „Прогресивна България“ от Пловдив.

Цялата зала се изправи на крака да аплодира бившия президент, а след изказването му прозвуча живо изпълнение на „Излел е Дельо хайдутин“. Събитието продължи по-малко от час и събра симпатизанти на сочения за фаворит в предстоящите избори от цяла България.