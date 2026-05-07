Президентът връчи мандат за кабинет с 4 вицепремиери и 18 министри, фокус върху цените, бюджета и икономиката
Кандидатът за премиер представи нова структура на Министерския съвет и обеща стабилно управление и ускорена дигитализация
Новият кабинет залага на административна реформа, инвестиции и възстановяване на доверието в институциите
Президентът Илияна Йотова връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, който представи структура и състав на нов Министерски съвет с амбицията за „стабилно управление“, ускорен икономически растеж и възстановяване на доверието в институциите.
„Българските граждани сложиха край на политическата криза“, заяви Радев по време на церемонията, като подчерта, че резултатът от последните избори е дал ясно парламентарно мнозинство и мандат за стабилно управление.
Основните приоритети: цени, бюджет и съдебна реформа
В първото си изявление като кандидат за премиер Румен Радев очерта няколко спешни задачи пред бъдещия кабинет:
- овладяване на „галопиращите цени“;
- приемане и стабилизиране на бюджета;
- изясняване на размера на т.нар. „скрит дефицит“;
- избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат;
- запазване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост;
- ускорена дигитализация и стимулиране на инвестициите.
По думите му правителството ще работи не само по краткосрочните кризи, но и по „политики с дългосрочен хоризонт“, насочени към модернизация на държавата и икономически растеж.
По-малко министерства и преструктуриране
Новата структура на кабинета включва 18 министерства и 4 вицепремиери. Радев обяви, че администрацията ще бъде оптимизирана чрез сливане на досегашни ведомства.
Най-сериозната промяна е в секторите икономика, иновации и електронно управление, които се преструктурират в две нови министерства:
- Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията;
- Министерство на иновациите и дигиталната трансформация.
Според кандидата за премиер целта е не просто съкращаване на администрацията, а „по-добри условия за инвестиции, стабилна нормативна среда и ускоряване на дигитализацията“.
Четирима вицепремиери
В предложения кабинет са предвидени четирима заместник министър-председатели:
- Галъп Тонев – вицепремиер и министър на финансите;
- Александър Пулев – вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията;
- Иво Христов Петров – вицепремиер;
- Атанас Еканов – вицепремиер.
Част от ключовите министри
Сред по-известните имена в предложения кабинет са:
- Иван Демерджиев – вътрешни работи;
- Димитър Стоянов – отбрана;
- Иван Шишков – регионално развитие;
- Евтим Милошев – култура;
- Русица Карамфилова-Благова – околна среда и води;
- Пламен Абровски – земеделие.
Анализ: кабинет на стабилизацията или експертен преход?
Още с първото си изявление Румен Радев даде знак, че кабинетът ще се опита да се позиционира като управление на „стабилността и прагматизма“, а не на ярката партийна конфронтация. В речта му почти липсваше идеологически заряд, за сметка на акцент върху бюджет, цени, инвестиции и административна ефективност.
Прави впечатление и опитът за засилване на икономическия профил на управлението – чрез отделно министерство за инвестиции и индустрия и ясно заявен приоритет върху дигиталната трансформация.
Същевременно кабинетът стъпва върху сравнително ограничен политически хоризонт – първите тестове ще бъдат още в следващите седмици с бюджета, ценовия натиск и очакваните спорове около съдебната реформа.
Президентът Илияна Йотова заяви, че указът за гласуване на правителството ще бъде издаден незабавно, а още утре Народното събрание трябва да започне дебатите по новия кабинет.
Rumen Radev's efforts to end the political crisis in Bulgaria are crucial for restoring stability and fostering effective governance. His approach, which emphasizes dialogue and collaboration among various political factions, reflects an understanding of the complexities involved in navigating a fragmented political landscape.