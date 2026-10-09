Радев от Пловдив за атаката с дронове: Доказателства няма, има догадки и хипотези

Премиерът заяви, че дипломатическите усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават подкрепа, а срещата с Кирило Буданов е била по инициатива на украинската страна

„До момента чух всякакви догадки и хипотези за атаката с дронове над кораби в Черно море, но категорични доказателства няма.“ Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в Пловдив, където пристигна за церемонията по връчването на дипломите на абсолвентите от Факултета по дентална медицина на Медицинския университет. Тържеството се провежда на Античния театър, а премиерът е придружен от съпругата си Десислава Радева.

„Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки да сочат към една конкретна страна, но няма как да говорим с категоричност“, посочи Радев.

Премиерът поздрави военнослужещите, извършили щателен оглед на мястото на атаката в търсене на останки от дроновете.

В Пловдив Радев коментира и срещата си с Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.

„Ясно е, че усилията за възстановяването на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа. Прекратяването на водените военни действия е от интерес за всички нас и за цяла Европа“, заяви премиерът.

Той подчерта необходимостта от използване на дипломатическите канали: „Крайно време е да се използват всички възможни канали за комуникация.“

По думите му срещата с Буданов е била осъществена по инициатива на украинския представител.

Радев посочи още, че заради войната Европа плаща висока социална и икономическа цена.

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Премиерът Румен Радев е в града, за да присъства на тържествената церемония по връчването на дипломите на 151 абсолвенти на Факултета по дентална медицина на МУ-Пловдив на Античния театър тази вечер.

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