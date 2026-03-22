Рокерите откриха сезона с километрично шествие

Стотици откриха сезона с традиционното мотошествие за Първа пролет. Рокерите преминаха парадно през ключови булеварди из целия град с мощен рев, идващ от най-разнообразни мотоциклети, АТВ-та, бъгита и дори електрически двуколки.

Колоната водеха организаторите от най-стария мотоклуб „Вагабондс“, като зад знамената им застанаха техни братя на вятъра от още десетки клубове от цяла Южна България.

Уастниците в инициативата под наслов „Да бъдем толерантни на пътя и да се приберем живи вкъщи!“ стартираха от дома на Вагабондите на бул. „България“. Крайната точка на шествието е Бачково, където всеки ще запали свещ за здрав и безавариен пореден сезон.