Кредитът ще се изплаща до 15 години, с две години гратисен период и плаваща лихва

В публикуваните документи липсва конкретика за годишната тежест върху бюджета

Общественото обсъждане на дългосрочния дълг е на 5 август

Община Родопи планира да поеме дългосрочен общински дълг в размер до 11 410 728 евро, с който да финансира мащабна инвестиционна програма в населените места. Процедурата вече е публикувана на сайта на общината, като са обявени параметрите на бъдещия кредит и е насрочено обществено обсъждане.

Предложението е средствата да бъдат използвани за изграждане на ново училище в Марково, нова детска градина в Белащица, модернизация на стадионите в Първенец и Ягодово, ремонт на спортната зала в Брестовица, както и за реконструкция на 25 улици в 11 населени места – Ягодово, Крумово, Брестник, Браниполе, Първенец, Храбрино, Устина, Златитрап, Кадиево, Оризари и Цалапица.

Сред включените обекти са и две улици в Златитрап – „38-ма“ и „42-ра“. Кметът на селото Светослава Томова подкрепи предложението, като заяви, че то е насочено към развитие на всички населени места в общината. Тя обаче посочи, че ще продължи да настоява и за реализацията на ул. „33-та“, която остава неин приоритет.

Какви са параметрите на заема

От публикуваните материали става ясно, че се предвижда кредитът да бъде със срок на погасяване до 180 месеца, или до 15 години. Заложен е 24-месечен гратисен период, а главницата ще се погасява по погасителен план.

Лихвеният процент ще бъде променлив – 6-месечен EURIBOR плюс максимална надбавка до 4,083%, е записано в проекта.

Като източници за погасяване са посочени собствените приходи на Община Родопи и трансфери от държавния бюджет, включително изравнителна субсидия.

В мотивите към предложението администрацията посочва, че финансирането е съобразено с финансовото състояние на общината и с ограниченията на Закона за публичните финанси и Закона за общинския дълг. Според обосновката обслужването на кредита няма да възпрепятства изпълнението на публичните функции, а инвестициите се очаква да намалят бъдещи разходи за аварийни ремонти и поддръжка на инфраструктурата.

Какво не става ясно от публикуваните документи

Въпреки подробните параметри на кредита, от публикуваните материали не става ясно каква ще бъде конкретната годишна тежест върху бюджета на Община Родопи.

Липсва информация за:

прогнозния размер на годишните вноски по кредита;

общата сума, която общината ще изплати за целия срок с включени лихви и такси;

какъв дял от собствените приходи ще бъде ангажиран с обслужването на дълга;

как новото задължение ще се отрази на финансовата рамка на общината през следващите години.

Кметът Павел Михайлов представя кредита като инвестиция в бъдещето на общината и заявява, че средствата няма да бъдат използвани за текущи разходи, а за конкретни инфраструктурни обекти. По думите му „Бъдещето не може да чака“. Михайлов определи в коментар, че

„Предстои важно решение, което не е просто за един кредит. То е решение дали ще продължим да развиваме населените места в нашата община с темпото, което хората очакват и заслужават. Като кмет мога да избера по-лесния път – да не поемам риск, да не предлагам големи проекти, да се ограничим до това, което можем да направим със средствата от един годишен бюджет.“

Общественото обсъждане на предложението предстои на 5 август. Именно там гражданите ще очакват отговори не само какво ще бъде изградено с тези средства, но и каква ще бъде реалната цена на този дълг за бюджета на Община Родопи през следващите 15 години.