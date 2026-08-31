Стаменов: Поемам лична отговорност на 15-ти септември Хуманитарната гимназия да отвори

Родителите на ученици от ОУ „Княз Александър I“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се заканиха, че ако на 15 септември Хуманитарната гимназия не е отворила врати, децата им няма да влязат в час изобщо. Което би довело до извънредна ситуация, тъй като в двете училища, които се помещават под покрива на историческата сграда в сърцето на града, се обучават близо 2 хиляди малчугани и младежи.

В напрегната среща родителите призоваха представителите на градската управа да поемат персонална отговорност, ако обещанието им в първия учебен ден школото не отвори врати не се сбъдне. Те настояха, при евентуалното неспазване на този ангажимент да се стигне до оставки на представители на местната власт, които са пряко ангажирани с проекта за ремонта и реставрацията на Хуманитарната гимназия.

„Поемам лична отговорност на 15-ти септември училището да отвори“, зарече се Георги Стаменов. „На 15 септември тук ще се учи. Децата ви се връщат на училище тук“, заяви и представителят на фирмата изпълнител Димитър Урдев. На място бе и зам.-кметът с ресор образование Пламен Панов, който подчерта пред родителите, че се прави всичко необходимо учебният процес в Хуманитарната да стартира при всички необходими условия.

С родителите говори и проектантът арх. Джугаланов, който разкри пред тях детайлите от ремонтните дейности, които основно са забавили реализирането на проекта, като акцентира на проблема с гредите, които трябваше да бъде решен с поръчването на нови такива от чужбина. Строителят уточни, че до средата на седмицата етажите поетапно ще бъдат издадени, като в момента вървят довършителни работи- поставяне на парапетите и первазите, довършване на подреждането на паркетите и дюшематата в някои от кабинетите, монтирането на всички чилъри. В края на седмицата започва да се вкарва мебелировката, като самият изпълнител се ангажира да направи по това за собствена сметка.

Георги Стаменов увери още, че щом строителя приключи, ще бъде издаден и н Акт 15, за да може и по правилата децата могат да се върнат в класните стаи. Паралелно се работи и по двора- екипи на „Градини и паркове“ са направили обследване на всички дървета, като някои от тях са опасни и ще бъдат премахнати, а короните на други ще бъде оформени. Родителите заявиха, че на 15 септември идват на първия учебен ден с децата си за церемония по старта на учебната година.

След срещата голяма част от участниците в нея се разходиха из училището, за да видят с очите си докъде е стигнал проекта. Кабинетите вече са почти напълно завършени, като следващата стъпка е мебелирането им. Оставаха да бъдат монтирани парапетите по стълбите, первази, има работа и по санитарните части. Около касите на вратите трябва да се дооформи мазилката.

Някои от родителите заключиха след огледа, че ремонтът няма как да бъде напълно завършен до 15 септември и изразиха скептицизъм, че първият учебен ден ще започне при нормални условия. Други обаче бяха на мнение, че основната част от проекта е извършена и остават детайли, които не са малко, но две седмици е достатъчно като време да бъдат изгладени. Предстои и голямо почистване на целия строителен обект.