Родители се отказват от елитните гимназии в полза на по-стойностни алтернативи

В търсене на училище, където възпитанието е на първо място, в Пловдив се откроява една образователна институция

На фона на засилената конкуренция между елитните гимназии все повече родители днес търсят не просто добро образование, а среда, която изгражда характер. За все повече семейства днес възпитанието се оказва по-важно от престижната диплома.

Така изборът на училище все по-често се превръща не в надпревара за престиж, а в търсене на възпитание, ценности и посока.

В Пловдив съществува училище, което предлага различна перспектива за средното образование – и все повече родители се обръщат към него като алтернатива на конвенционалните гимназии. Пловдивската духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“ обявява прием за учебната 2026/2027 година за момчета след 7. клас с добър успех и примерен морален облик.

Семинарията съчетава стандартното средно образование, утвърдено от Министерството на образованието и науката, с разширена специализирана подготовка. Учениците изучават четири езика, разширена история, църковно пеене и предмети като апологетика и литургика. Този подход развива не само знания, но и критично мислене, характер и увереност, които съпътстват възпитаниците през целия им живот.

Учебното заведение предлага безплатен пансион, осигурен от Светия синод на Българската православна църква. Настаняването, храненето и обучението са на високо ниво, а условията за спорт и активен начин на живот осигуряват балансирано ежедневие.

Средата в семинарията поставя акцент върху дисциплина, уважение, етика и морални устои – ценности, които остават за цял живот и подпомагат формирането на зрели личности. Учениците имат достъп до съвременна библиотека, компютърни кабинети, културни събития и поклоннически пътувания до свети места в страната и чужбина.

Необходими документи за кандидатстване са: молба до ректора, православно свидетелство за кръщение, свидетелство за завършено основно образование, препоръка от духовник, медицинско свидетелство и автобиография. Документите се приемат в канцеларията на семинарията, по пощата или на имейл: info-1690187@edu.mon.bg.

Всяка събота училището отваря врати за родители и кандидат-ученици, които желаят да се запознаят с условията и атмосферата на обучение.

Пловдивската духовна семинария предлага алтернатива на масовите гимназии, възпитавайки в нравствени и интелектуални устои.