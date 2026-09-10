Роби Уилямс е първото голямо име на PhillGood Festival 2027

Загадъчният анонс на организаторите разпали догадките на феновете, а днес мистерията вече е разкрита

Роби Уилямс е първото звездно име, което ще бъде част от програмата на PhillGood Festival в Пловдив през юли 2027 г. Това бе обявено на специална конференция, на която присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, зам.-кметът Пламен Панов, изпълнителният директор на Fest Team Стефан Еленков и директорът на Фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев. Най-големият шоумен на британския поп ще се завърне в България догодина, за да оглави първата вечер на фестивала в Пловдив.

Само ден след загадъчния тийзър, публикуван от организаторите, мистерията около изображението беше разплетена. Закачката „This will make you PHIL GOOD“ предизвика множество предположения сред феновете, като най-много коментари насочваха именно към британската поп звезда.

PhillGood Festival вдигна адреналина на меломаните с енигматичен анонс за 2027г.

След повече от 40 хиляди фенове в София

Уилямс се завръща у нас след концерта си на стадион „Васил Левски“ през 2025 г., когато над 40 хиляди души изпълниха трибуните и пространството пред сцената в София.

С кариера, продължаваща вече десетилетия, британският изпълнител е сред най-разпознаваемите имена в поп музиката. Той има 90 милиона продадени албума, 16 албума, достигали №1 във Великобритания, и рекордните 18 награди BRIT.

Пловдив очаква още звезди

Очаква се организаторите от Fest Team да обявят официално останалите имена в програмата през октомври.

Роби Уилямс е първият потвърден артист за следващото издание на фестивала, а новината със сигурност поставя висока летва за останалата част от програмата.

Очаквайте подробности.