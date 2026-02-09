Това гласи най-общо отговорът на институцията по инвестиционния проект от 2023 г. Екоинспекцията уточнява, че издадените становища не са разрешения за строеж, а контролът върху строителството е на общината и ДНСК

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив заявява, че по разгледаните инвестиционни предложения за жилищно строителство в района южно от комплекс „Марица Гардънс“ няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху екосистемата и защитената зона „Река Марица“. Това се посочва в официалния отговор на екоинспекцията до „Под тепето“, изпратен във връзка с журналистическото ни разследване и постъпилите сигнали от живущи в района.

Припомняме, че в началото на месеца живеещи там алармираха за потенциално опасен строеж по дигата и буквално в критото на реката, който според тях който застрашава хора, блокове и екосистема. Те се опасяват сериозно, че съдба на Елените може да застигне и Пловдив.

От РИОСВ потвърждават, че на 28 януари 2026 г. в институцията е постъпил сигнал от жители на комплекс „Марица Гардънс“, сходен по съдържание с изложеното в публикуваните по темата материали на сайта. Сигналът засяга притеснения, свързани с планирано строителство в непосредствена близост до дигата на река Марица и възможното му отражение върху околната среда и сигурността на застроената територия.

В отговора си до медията ни екоинспекцията посочва, че за територията в кв. 35 по плана на кв. „Жилищен парк Марица – север“ са постъпили две инвестиционни предложения за жилищно строителство още през 2023 г. Имотите попадат в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – „Река Марица“ (BG0000578), но не представляват защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

РИОСВ – Пловдив подчертава, че издадените по тези инвестиционни предложения писма са единствено по реда на екологичното законодателство и не представляват разрешения за строеж. Те не дават право за започване на строителни дейности и не заместват други изискуеми по закон съгласувания. Контролът върху строителството и спазването на одобрените инвестиционни проекти е от компетентността на техническите служби на Община Пловдив или на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

Публикуваме целия отговор на Екоинспекцията без редакторска намеса:

„На вниманието на:Таня Грозданова, репортер в https://podtepeto.com

Относно: Сигнал за строителство покрай река Марица – Пловдив южно от комплекс „Марица гардънс“ и във връзка с https://podtepeto.com/aktualno/sadba-na-elenite-mozhe-da-zastigne-i-plovdiv/

Въпроси към РИОСВ – Пловдив след получен сигнал от читатели в редакцията на сайта със следното съдържание: „В южната част на комплекс „Марица Гардънс“ има общо 5 блока, покрай река Марица. Три от тях са с обща подземна улица, както и другите два, също. Инвеститора/строител ще започне строеж на сграда с подземен паркинг и 35 апартамента, успоредно на общата подземна улица, обединяваща три блока.. Това ще се случи на отстояние една улица, която инвеститора/строител, ще прилепи към оградите на личните имоти, на първите ни етажи. Преди време положиха ВиК тръби, точно под предстоящата улица и само докато копаеха и после трамбоваха, започнаха първите напуквания на стени, отлепяне на подови плочки и спуквания. До този момент не сме имали никакви проблеми“:

Имате ли такъв постъпил сигнал? Има ли при вас инвестиционно намерение за такъв проект? Отговаря ли на изискванията?

Отговор:

По отношение на Въпрос 1 РИОСВ – Пловдив потвърждава, че на 28.01.2026 г. в институцията е внесен сигнал по темата от страна на живущите в комплекс „Марица Гардънс“, сходен по съдържание с изнесената в журналистическия материал с https://podtepeto.com/aktualno/sadba-na-elenite-mozhe-da-zastigne-i-plovdiv/ информация.

По отношение на Въпрос 2 и Въпрос 3 Ви информираме следното:

Обща информация

Възложителите на инвестиционни предложения (ИП) уведомяват на най-ранен етап РИОСВ – Пловдив като компетентен орган за своето намерение чрез подаването на уведомления. РИОСВ – Пловдив разглежда подадените уведомления за ИП и издава становища, като стриктно спазва изискванията на екологичните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

Всички становища на РИОСВ – Пловдив по внесени уведомления за ИП се публикуват на сайта на институцията за публичен достъп и всеки заинтересован има възможност своевременно да се запознава с нея. (По-долу сме посочили и конкретни линкове.)

Важно е да се подчертае, че издавани от РИОСВ документи не представляват разрешения за строеж и не дават право за започване на строителни дейности. Те имат характер единствено по отношение на екологичното законодателство и са само елемент от административната процедура по инвестиционното проектиране. Разрешение за строеж се издава единствено от компетентния общински орган при наличие на всички изискуеми от ЗУТ съгласувания. Издавани от РИОСВ документи по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие не могат да се тълкуват като разрешения за строеж, нито като основание за започване на строителство.

Контролът по опазване на околната среда се осъществява от РИОСВ – Пловдив, докато контролът върху строителството и спазването на одобрените инвестиционни проекти е от компетентността на ДНСК (за големи обекти) или от техническите служби на съответната Община (за жилищни и по-малки сгради).

Информация за постъпили уведомления за инвестиционни намерения за жилищно строителство, касаещи посочената в журналистическия материал територия, намираща се южно от комплекс „Марица Гардънс“ и издадени становища от страна на РИОСВ – Пловдив

За посочената в журналистическия материал територия в кв. 35 по плана на кв. „Жилищен парк Марица север“ в РИОСВ-Пловдив са постъпили две инвестиционни предложения (ИП) за жилищно строителство. При разглеждането им РИОСВ – Пловдив е отчела както разположението спрямо защитени територии и зони, така и действащия Общ устройствен план на община Пловдив. Последният е приет с Решение № 521 от 24.11.2022 г. след съгласуване с всички компетентни институции, включително Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ по отношение на управлението на речните басейни и управлението на риска от наводнения.

Инвестиционно предложение с вх. № ОВОС-2326/16.08.2023 г., касаещо ПИ с идентификатор 56784.501.328, кв. 35, предвижда нискоетажно жилищно застрояване в урбанизирана територия със средно застрояване. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – „Река Марица“ (BG0000578). Предвид факта, че имотът, предмет на ИП представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване (НТП) – Средно застрояване (от 10 до 15 м) и ИП не е свързано с промяна предназначението и начина на трайно ползване, отчитайки характера му, РИОСВ – Пловдив е издала писмо с изх. № ОВОС-2326-1/11.09.2023 г., че няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитената зона. Същото е публикувано на следния линк: https://plovdiv.riew.gov.bg/files/_documents/6501bb68284a9.pdf .

Инвестиционно предложение с вх. № ОВОС-2095/25.07.2023 г. за ПИ с идентификатори 56784.501.325, 56784.501.326 и 56784.501.327 предвижда изграждане на нискоетажна жилищна сграда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – „Река Марица“ (BG0000578). Предвид факта, че имотите, предмет на ИП, представляват урбанизирана територия с НТП Средно застрояване (от 10 до 15 м) и ИП не е свързано с промяна предназначението и начина на трайно ползване, отчитайки характера му и след изискване на допълнителна информация за уточняване статута на възложителя, РИОСВ – Пловдив е издала писмо с изх. № ОВОС-2095-1/07.08.2023 г. То е публикувано на следния линк: https://plovdiv.riew.gov.bg/files/_documents/6516aafb0a2bf.pdf

В двете уведомленията не са посочени детайлни строително-технически параметри (етажност, обемно решение, конфигурация на застрояване), тъй като същите се уточняват на следващ етап от инвестиционното проектиране и не се изискват в рамките на процедурата пред РИОСВ, която не извършва строително-технически и конструктивни оценки.

В издадените писма РИОСВ – Пловдив изрично е посочила, че същите не представляват разрешения за строеж, не заместват други изискуеми по закон съгласувания и разрешителни, не могат да послужат за изменение на ОУП и при промяна на параметрите на инвестиционните намерения следва да бъде незабавно уведомена. Към настоящия момент РИОСВ – Пловдив не е уведомявана за промени по разглежданите ИП.

Освен за жилищно строителство, за района на „Жилищен парк Марица – север“ в РИОСВ – Пловдив има внесени и следните други уведомления за инвестиционни предложения, издадените от екоинспекцията документи, за които се публикуват в секция „Природа“, подсекция „Натура 2000“, регистър „Писма по чл.2, ал.2 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ“:

ОВОС-2545/14.09.2023 г. за ИП „Изграждане на площадков водопровод и площадкова канализация“ по второстепенни улици с идентификатори 56784.501.1102 и 56784.501.1103;

ОВОС-1314 от 11.06.2024 г. за ИП „Уличен водопровод РЕ HD Ф200 – 858 м и улична канализация HD РЕ Ф400 – 108 м“ с трасета през ПИ 56784.501.574, 56784.501.339, 56784.501.487, 56784.501.1103, 56784.501.589, 56784.501.1214, 56784.501.1099, 56784.501.576, 56784.501.1215 във връзка с ново ниско свободно застрояване и ново подземно застрояване“ и

ОВОС-238/28.01.2026 г. за ИП „Открит паркинг и детска площадка за игра в изпълнение на чл. 55 и чл. 147, ал. 1, т. 10 от ЗУТ и лека прозирна ограда съгласно чл. 151, ал. 1, т. 11 от ЗУТ в границите на ПИ с идентификатор 56784.501.601, попадащ в кв. 35 по плана на кв. „Жилищен парк Марица север“, гр. Пловдив“.

Допълнителна информация

Инвестиционните предложения, постъпвали в РИОСВ – Пловдив във връзка със строителството на жилищни сгради и прилежаща инфраструктура в комплекс „Марица Гардънс“, живущите в който възразяват срещу инвестиционните предложения южно от комплека им, са аналогични на разглежданите от екоинспекцията уведомления за разглежданите в отговора на въпрос 2. Те също попадат в границите на защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“ – ЗЗ „Река Марица“ (BG0000578), без да засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

По тези инвестиционни предложения РИОСВ – Пловдив също е издавала писма, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

Примери за ИП, свързани с комплекс „Марица Гардънс“:

ОВОС-2050-3/27.11.2018 г. за ИП „Разширение на благоустрояване и паркоустрояване“ в ПИ 56784.501.333 по КК на гр. Пловдив, кв. 19 по ПУП на местност „Жилищен парк „Марица-север“ (публикувано на следния линк: https://plovdiv.riew.gov.bg/files/_documents/PISMO_OVOS_2050_18.PDF);

ОВОС-199-1/26.02.2019 г. за ИП „Жилищен блок № 8, който е част от „Жилищна група, магазини и подземни гаражи“ (ПИ 56784.501.883) жилищно, обществено застрояване и трафопост“ (публикувано на следния линк: https://plovdiv.riew.gov.bg/files/_documents/5c76949aeea2b.pdf );

ОВОС-1249/17.07.2019 г. за ИП „Изграждане на жилищен блок № 20, част от „Жилищна група, магазини и подземни гаражи“ в УПИ I-501.1004 жилищно, обществено застрояване и трафопост, кв. 19 по ПУП-ПР на „Жилищен парк Марица – север“, гр. Пловдив (ПИ 56784.501.883) – https://plovdiv.riew.gov.bg/files/_documents/5d30757ce7f87.pdf .“

Снимката на корицата е направена от жителите на комплекса тази събота по обяд и показва до къде са стигнали машините в коритото на реката, която вече е повишила нивото си от валежите през последните дни.