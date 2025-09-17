Строителни пана с визиите за бъдещия офис център с жилища и гаражи са поставени от известно време около съборения бивш тютюнев склад до Бетонния мост. Мястото на края на улица „Булаир“ и булевард „Христо Ботев“ вече е строителна площадка за бъдещия съвременен „билдинг“ с модерно име.

На мястото на историческата сграда ще се издигне седеметажният „Кепитъл Резиденс“. Сградата е със съвременна визия, подобна на други проекти на архитектурното студио, като например новите постройки на мястото на бирената фабрика „Каменица“.

Любопитно е, че на визиите се забелязва и сграда, която е изрисувана като такава със стара архитектура на мястото на съборената триетажна къща, непосредствено до тютюневия склад. Къщата, която бе унищожена, заедно с тютюневия склад бе функционираща до последно и в нея дълги години имаше мебелен магазин. Визията само наподобява стара архитектура, като няма общо със съборената красива къща, и не става ясно дали е част от проекта или само фон за картинките на модерния билдинг.

Напомняме, че сградите бяха съборени в края на отпускарския сезон през 2022 година – в последните дни на август. Багерите веднага предизвикаха протестна реакция от архитектурната гилдия и пловдивската общественост, но това не ги спря и унищожението продължи и през нощта. На място пристигна и тогавашният министър на културата Велислав Минеков за да инспектира събарянето на тютюневия склад, който дори вече бе предложен за единична културна ценност от Специализирания съвет към НИНКН, но заповедта за обявяването му не бе подписана навреме и сградата бе заличена.