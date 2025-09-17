„Резиденс“ със съвременна визия вместо тютюневия склад до Бетонния мост
Строителни пана с визиите за бъдещия офис център с жилища и гаражи са поставени от известно време около съборения бивш тютюнев склад до Бетонния мост. Мястото на края на улица „Булаир“ и булевард „Христо Ботев“ вече е строителна площадка за бъдещия съвременен „билдинг“ с модерно име.
На мястото на историческата сграда ще се издигне седеметажният „Кепитъл Резиденс“. Сградата е със съвременна визия, подобна на други проекти на архитектурното студио, като например новите постройки на мястото на бирената фабрика „Каменица“.
Любопитно е, че на визиите се забелязва и сграда, която е изрисувана като такава със стара архитектура на мястото на съборената триетажна къща, непосредствено до тютюневия склад. Къщата, която бе унищожена, заедно с тютюневия склад бе функционираща до последно и в нея дълги години имаше мебелен магазин. Визията само наподобява стара архитектура, като няма общо със съборената красива къща, и не става ясно дали е част от проекта или само фон за картинките на модерния билдинг.
Напомняме, че сградите бяха съборени в края на отпускарския сезон през 2022 година – в последните дни на август. Багерите веднага предизвикаха протестна реакция от архитектурната гилдия и пловдивската общественост, но това не ги спря и унищожението продължи и през нощта. На място пристигна и тогавашният министър на културата Велислав Минеков за да инспектира събарянето на тютюневия склад, който дори вече бе предложен за единична културна ценност от Специализирания съвет към НИНКН, но заповедта за обявяването му не бе подписана навреме и сградата бе заличена.
2 коментари
Прилича на сандъците, които произвежда Радко Тодоров.
,Пловдив систематично унищожава архитектурното и историческото си наследство – това, заради което засега все още идват туристи не само от България, но и от чужбина. Но докога ще е така? Никой няма да дойде заради новите грозни, безвкусни нови сгради и горещините през лятото.
Само през тази година бяха разрушени десетки стари сгради. На бул. „Иван Вазов“ зад оглозганата фасада на сградата в началото му кипи строителството на някаква нова безсмислица. Изгорелите тютюневи складове и разрушения си стоят оставени на разрушение. На главната до Градската галерия същата е съдбата на сградата на бившия „показен магазин“ – остана само фасадата/не се знае доколко запазена/. Където е реставрирана стара сграда, е направено нескопосано.
От Стария град останаха само спомени и рушащи де сгради. А прословутата реконструкция на крепостта я превърна в бездушно грозно пространство с габиони, прожектори и огради. Това е само малка част от разрушенията на чара на Пловдив. А пловдивчани си мълчат… И се готвят пак да си изберат за кмет някой като досегашните.
Но всичко си има край. Или ще спре разрушението на наследството, или Пловдив ще стане поредния сив и скучен промишлен град.