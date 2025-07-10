Революция: Хора с увреден слух ще усетят музиката с телата си на Hills of rock

За първи път в България и на Балканите haptic костюми ще направят концертите на Dream Theater в Пловдив и фестивала Hills of rock, както и на мегасъбитията на Guns N’ Roses и Robbie Williams и фестивала Hills of Rock, достъпни за хора с увреден слух, които ще могат да изпитат енергията на музиката с тялото си. Музикално равноправие се въвежда на концертите на Fest Team чрез революционно сензорно изобретение, което позволява на глухите да усетят музиката: Music: Not Impossible и жестов превод

Fest Team е двигател на промяната в иновациите в събитийната индустрия със силен социален ангажимент, като интегрира световна технология за първи път на българската и балканската музикална сцена и предлага и жестов превод.

Музиката е универсален език, който обединява, вдъхновява и вълнува. Но за онези, които не могат да я чуят, тя често остава недостъпна. Тази година Fest Team премахва тази бариера чрез представянето на революционните haptic костюми на Music: Not Impossible, които позволяват на всеки, който ги носи, да усети музиката чрез вибрации по цялото тяло в едно потапящо сетивно преживяване, вдъхновено от общността на хората с увреден слух. За глухите хора това преживяване не е само въпрос на музика, а и въпрос на принадлежност, на възможност да бъдат част от нещо по-голямо от тях самите, да се слеят с тълпата, нещо, което чуващите често приемат за даденост. Това е музикално равноправие.

Haptic костюмите на Music: Not Impossible са признати за едно от Най-добрите изобретения на 2023 година от списание TIME, а Pharrell Williams ги определя като „бъдещето на музиката“. Технологията вече е представена на световни сцени като SXSW, Life is Beautiful Festival, Lincoln Center Silent Discos, турнето на Lady Gaga, Corona Capital Festival и Mighty Hoopla в Лондон, но никога досега на Балканите.

Fest Team ще осигури шест специални костюма, които ще бъдат предоставени на хора от публиката с увреден слух на избрани концерти от богатия календар със събития за 2025 г. – Dream Theater, Hills of Rock, Guns N’ Roses и Robbie Williams. Тази инициатива ще превърне тези концерти в първите в България и на Балканите големи рок събития с пълна достъпност за глухи зрители. Освен иновативните haptic костюми, които позволяват да се усеща музиката чрез вибрации, публиката ще има възможност да преживее ритъма, текста и емоцията на песните чрез професионален музикален жестов превод, реализиран в партньорство със Stray Sheep, Deaf.bg, Фондация „Развитие и Интеграция“, ФРИ и Съюза на глухите в България. Проектът е в синхрон със Закона за българския жестов език и бележи важна крачка към изграждане на културна среда, в която всеки може да сподели магията на музиката – символично подчертано и от датата на концерта на Robbie Williams в София, 28.09., която се пада в Седмицата на глухите.

Haptic костюмът на Music: Not Impossible представлява преносима „раница“, която тежи няколко килограма и включва прикрепящи се елементи за китките и глезените. Тя превежда звука от пулта, миксерите и микрофоните от сцената във вибрации, които позволяват на хората с увреден слух да усещат музиката върху кожата си. „Тази възможност не е само важна заради самата музика; това е и важен социален аспект“, казва Даниел Белкер, технологичен иноватор, музикант и съосновател на компанията, изобретила haptic костюмите, които идват и в България. „Вярваме, че музиката трябва да бъде преживяна от всички. С тази иновация правим още една стъпка към по-достъпна и приобщаваща културна сцена в България,“ споделя Ралица Мерджанова, директор CSR проекти във Fest Team.

Този проект е част от по-широката социално-отговорна програма на Fest Team – „Живот по ноти“, с която компанията цели да превърне музиката в инструмент за реална промяна. Инициативата обединява каузи за подкрепа на новия живот, за достъп до култура за децата и за достойнството на възрастните хора. На всички големи събития тази година публиката ще може да се запознае с програмата и да дари за още три вдъхновяващи каузи, част от корпоративно-социалната програма на Fest Team – „Живот от ноти“, подкрепа за двойки с репродуктивни затруднения в партньорство с фондация „Искам бебе“; „Музикална класна стая“, достъп до музикално образование за всички деца с фондация „Музика за България“; и „Аз съм тук“, изкуство като мост към по-добър живот за възрастните хора заедно със сдружение „Аз съм тук“.