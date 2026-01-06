Рекорд: 140 скачат за кръста в Марица, шествието се бави

Рекорден брой от 140 души ще скачат за кръста на Богоявленския ритуал в Марица край Водната палата. Очевидно хубавото време помогна за огромния интерес към събитието. Участниците през годините са категорични, че това е рекорден брой мъже, които ще скочат във водите на реката в Пловдив от много време.

Шествието за момента закъснява, тъй като пловдивският митрополит Николай е участвал в хвърлянето на кръста и в Кърджали по-рано през деня.

Очаквайте подробности