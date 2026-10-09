Реконструкцията на кино Космос е на финалната права. Така изстраданият проект за ремонт на знаковата сграда на улица „Гладстон“ е пред завършване, като се очаква това да се случи до края на календарната година. За това загатна и кметът Костадин Димитров, който посети обекта днес.

„Може би последната снимка на Кино „Космос“, преди да го видим в пълния му блясък. Вече мисля за артистите, за страхотната акустика в салона, за събитията, които ще се случват тук. Още малко“, коментира градоначалника в личния си фейсбук профил.

На публикуваните от него снимки се виждат части от интериора на сградата и самия салон, акустичните панели, както и фасадата, която е почти напълно готова. Възстановения надпис на киното над козирката и дограмите на панорамните прозорци на втория етаж, където навремето бе сладкарницата, се виждат от самата улица „Гладстон“. Продължават все още дейностите по площадното пространство.

На строителната площадка ежедневно могат да бъдат забелязани архитектите Димитър и Елена Балджиеви, които са автори на проекта за ремонт на киното.