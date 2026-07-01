Реки по улиците след пороя в Пловдив (ВИДЕО)

Пороят в Пловдив на 1 юли създаде реки по улиците. На много места обилният валеж бе по-голям от капацитета на отводнителните системи и булеварди, по-малки пътища и кръстовища се превърнаха в малки езера.

В социалните мрежи вече се появиха снимки от различни места в града, а някои хора правят и различни шеги чрез манипулирани снимки с лодки.