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Реки по улиците след пороя в Пловдив (ВИДЕО)

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 21:32ч, сряда, 1 юли, 2026
2 1 391 Преди по-малко от минута

Пороят в Пловдив на 1 юли създаде реки по улиците. На много места обилният валеж бе по-голям от капацитета на отводнителните системи и булеварди, по-малки пътища и кръстовища се превърнаха в малки езера.

В социалните мрежи вече се появиха снимки от различни места в града, а някои хора правят и различни шеги чрез манипулирани снимки с лодки.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 21:32ч, сряда, 1 юли, 2026
2 1 391 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

  1. Това е известният на всички Воден цикъл. Толкова пари се вложиха в него, но резултатът е налице – има вода в изобилие и се появява циклично.

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